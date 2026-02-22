¿Más BTS en México? Sheinbaum revela respuesta de Corea del Sur

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que recibió una respuesta oficial del presidente de Corea del Sur luego de enviar una carta para gestionar más presentaciones en el país del grupo de K-pop, BTS con amplia base de seguidores entre jóvenes mexicanos llamados ARMYs.

La mandataria explicó que la solicitud fue planteada durante una de sus conferencias matutinas, en la que destacó el entusiasmo que genera la música surcoreana entre las y los jóvenes en México.

Según señaló, el objetivo es ampliar las oportunidades culturales y facilitar que más artistas de ese género visiten el país.

En la misiva de respuesta, el gobierno surcoreano agradeció el mensaje y resaltó que la relación bilateral se ha fortalecido sobre la base del respeto y la confianza entre ambos jefes de Estado.

“Me permito informarle que su mensaje fue debidamente entregado a la empresa pertinente, ya que las actividades de la cultura popular son lideradas por la iniciativa privada. La participación del gobierno puede verse algo limitada; no obstante, espero que haya una respuesta positiva por parte de dicho sector en el futuro.”, escribió el presidente de la República de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

Asimismo, subrayó que el interés del público mexicano por la cultura coreana, particularmente por el K-pop, es una muestra de la profundidad del vínculo cultural entre ambas naciones.

Sheinbaum indicó que este intercambio confirma el buen momento que atraviesa la relación México–Corea del Sur y reiteró que el diálogo forma parte de un acercamiento más amplio que incluye cooperación y entendimiento mutuo en distintos ámbitos.

El acercamiento diplomático también refleja el peso creciente de la industria cultural surcoreana a nivel global y el impacto del K-pop en América Latina, donde México se ha consolidado como uno de los mercados con mayor número de seguidores del género.