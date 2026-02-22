Caso Mar-a-Lago: Lo que se sabe sobre el hombre abatido en la residencia de Donald Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió la madrugada de este sábado a un hombre armado que ingresó de manera ilegal al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida, según informaron autoridades federales y locales.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. (hora local) en la propiedad de Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach. De acuerdo con el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, el individuo, de unos 20 años y procedente de Carolina del Norte, portaba una escopeta y un bidón de gasolina cuando fue detectado en la puerta norte del complejo.

Según el comunicado oficial del servicio secreto de Los Estados Unidos, al momento de la incursión no había ninguna persona bajo la protección directa del Servicio Secreto dentro de la residencia, lo que indica que el mandatario no se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información brindada por el departamento del sheriff del condado de Palm Beach, el hombre fue localizado con lo que parecía ser un arma larga y un recipiente con combustible. Cuando los agentes del Servicio Secreto y de la Oficina del Sheriff le dieron la voz de alto, se produjo un intercambio de disparos que culminó con el sospechoso abatido en el sitio.

Las autoridades mostraron públicamente una imagen de la escopeta y el bidón de gasolina recuperados tras el enfrentamiento. “Afortunadamente, nadie estuvo en peligro dentro gracias a la rápida acción tomada por los agentes y el Servicio Secreto”, señalaron durante la comparecencia.

El hombre fallecido no ha sido identificado públicamente, ya que primero se debe notificar formalmente a sus familiares. Las autoridades detallaron que el joven había sido reportado como desaparecido por su familia días antes. Los investigadores creen que se dirigió hacia el sur del país y que recogió el arma de fuego en el camino, según informó el medio Infobae.

Los investigadores trabajan ahora en la elaboración de un perfil psicológico y continúan indagando cuál pudo haber sido su motivación. El individuo no era conocido por las fuerzas del orden y ningún agente resultó herido durante el enfrentamiento.

Conforme al protocolo, los oficiales involucrados han sido puestos en baja administrativa mientras se desarrollan las investigaciones, en las que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) actúa como agencia principal de apoyo.

El hecho ocurre en un contexto de creciente preocupación por episodios de violencia política en Estados Unidos. La incursión en Mar-a-Lago se produjo además a pocos kilómetros del club de Trump en West Palm Beach, donde durante la campaña presidencial de 2024 un hombre intentó asesinarlo mientras jugaba al golf.

Las autoridades han evitado por ahora calificar oficialmente este último suceso como un intento de asesinato y reiteraron que será la investigación en curso la que determine las intenciones del fallecido.