Encuentro de ‘therians’ en Barcelona deja cuatro detenidos

Barcelona vivió una noche de tensión el sábado 21 de febrero, luego de que el encuentro de ‘therians’, programado para el sábado en el Barcelona, derivara en incidentes que dejaron cuatro personas detenidas.

La convocatoria, difundida en plataformas digitales, buscaba congregar a jóvenes seguidores de esta tendencia viral, conocidos por imitar comportamientos animales y cubrir sus rostros con máscaras.

Según información de EFE, los ‘therians’ no llegaron a presentarse en el punto de reunión, el Arc de Triomf. Sin embargo, hasta 3.000 curiosos acudieron al lugar con la intención de observar y grabar el fenómeno.

Hacia las nueve de la noche, la concentración comenzó a tornarse violenta cuando algunos asistentes lanzaron objetos y ocasionaron destrozos en el mobiliario urbano.

Ante la situación, intervinieron agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Mossos d’Esquadra, quienes procedieron a dispersar a los presentes.

Las autoridades confirmaron la detención de cuatro personas: tres menores de edad —tres chicas— acusadas de desórdenes públicos, y un adulto arrestado por la Guardia Urbana.

El fenómeno ‘therian’ ha ganado notoriedad en redes sociales mediante videos en los que jóvenes aparecen enmascarados o vestidos como perros, gatos, zorros o serpientes, reproduciendo movimientos y sonidos de estos animales.

Aunque sus seguidores no afirman ser animales, aseguran experimentar una conexión espiritual con ellos.

La tendencia ha registrado un crecimiento significativo en Latinoamérica y recientemente comenzó a organizar sus primeros encuentros en España.