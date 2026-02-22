Encuentro de ‘therians’ en Barcelona deja cuatro detenidos

Barcelona vivió una noche de tensión el sábado 21 de febrero, luego de que<b> el encuentro de ‘therians’, programado para el sábado en el Barcelona, derivara en incidentes que dejaron cuatro personas detenidas.</b> La convocatoria, difundida en plataformas digitales, buscaba congregar a jóvenes seguidores de esta tendencia viral, conocidos por imitar comportamientos animales y cubrir sus rostros con máscaras.Según información de EFE, los ‘therians’ no llegaron a presentarse en el punto de reunión, el Arc de Triomf. Sin embargo, hasta 3.000 curiosos acudieron al lugar con la intención de observar y grabar el fenómeno.Hacia las nueve de la noche,<b> la concentración comenzó a tornarse violenta cuando algunos asistentes lanzaron objetos y ocasionaron destrozos en el mobiliario urbano.</b> Ante la situación, intervinieron agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Mossos d’Esquadra, quienes procedieron a dispersar a los presentes.Las autoridades confirmaron la detención de cuatro personas: tres menores de edad —tres chicas— acusadas de desórdenes públicos, y un adulto arrestado por la Guardia Urbana.El fenómeno ‘therian’ ha ganado notoriedad en redes sociales mediante videos en los que jóvenes aparecen enmascarados o vestidos como perros, gatos, zorros o serpientes, reproduciendo movimientos y sonidos de estos animales. Aunque sus seguidores no afirman ser animales, aseguran experimentar una conexión espiritual con ellos.La tendencia ha registrado un crecimiento significativo en Latinoamérica y recientemente comenzó a organizar sus primeros encuentros en España.