El Barcelona recupera el hambre y el liderato

El Barcelona aprovechó el tropiezo del Real Madrid en Pamplona, se reencontró con su estilo de juego y recuperó el liderato de LaLiga EA Sports este domingo tras derrotar al Levante (3-0) en el Spotify Camp Nou gracias a los goles de Marc Bernal y Frenkie de Jong en la primera mitad, y de Fermín López en los minutos finales.

Beneficiado por las limitaciones de un rival que continúa hundido en la zona de descenso, a siete puntos de la salvación, el equipo entrenado por Hansi Flick empezó a pasar página de las derrotas contra el Atlético de Madrid y el Girona, y celebró la ansiada reaparición de Pedro González ‘Pedri’ después de un mes de ausencia por lesión.

El equipo azulgrana mejoró sus prestaciones, sobre todo en ataque, impulsado en el carril izquierdo por el talento de Joao Cancelo. Ante un oponente que le exigió poco atrás y se atrincheraba en defensa, con cinco zagueros y cuatro centrocampistas en las inmediaciones del área, el luso exhibió su paleta de golpeos y regates.

En sus botas nació el 1-0 a los cuatro minutos. Tras un saque de esquina en corto, recibió en la frontal y abrió a la banda izquierda para el centro de Eric, tenso y preciso, y Marc Bernal, la otra novedad destacada en el once en detrimento de Fermín, se adelantó a su par en el área chica y estiró la pierna para abrir el marcador.

Poco antes, Cancelo ya había servido un centro peligroso que Kounde, en el costado opuesto, remató alto. También lo probó el Levante, presto para el contraataque, en un remate tímido de Carlos Álvarez ante Joan García.

La presión en campo rival, signo de identidad perdido en los dos últimos encuentros, volvió a surtir efecto. Raphinha, el más intenso de los azulgranas, interceptó una cesión de Matturro hacia Ryan, que repelió el remate y, en el posterior rechace, Lewandowski chutó desviado.

El lunar del Barça estaba, un día más, en las pérdidas que abrían la puerta a las transiciones del Levante. Olasagasti, tras un buen pase de Iván Romero, se topó con la rápida salida de Joan García y Tunde acarició un palo en un zapatazo desde la frontal.

Con todo, el balón era azulgrana. El conjunto catalán amasaba la pelota sin penetrar en la tupida defensa granota, hasta que el balón llegaba en las banda a Lamine Yamal o Cancelo. El de Rocafonda, tan activo como impreciso, estuvo a punto de marcar un gran gol. Tras una serie de bicicletas, probó una vaselina que se marchó fuera por poco.

Y el portugués, que buscó a Lewandowski con insistencia y escasa fortuna, envió un centro envenenado a un palo. Cada balón que tocaba el lateral era sinónimo de peligro y el Barça le buscó hasta anotar el 2-0. Cancelo se perfiló hacia el interior en el vértice del área y dibujó un centro bombeado que De Jong embocó a gol entrando desde la segunda línea. Primer tanto del neerlandés desde enero de 2025.

El Levante trató de alterar el guion del encuentro con la entrada de Cortés al descanso por Víctor García, pero el Barça ni se inmutó. Fiero en la presión, fiable en la circulación gracias a Bernal y De Jong, pudo ampliar distancias en dos centros de Kounde que palmeó Ryan a córner, primero, y Eric Garcia cabeceó fuera, poco después.

Se estiró el cuadro valenciano cuando el cansancio y la relajación hicieron mella en el Barcelona, algo que Flick detectó de inmediato y refrescó al equipo con Fermín, Ferran y Pedri, que se llevó la ovación de la tarde en su reaparición tras un mes ausente por lesión.

También movió ficha Luís Castro con la entrada de Etta Eyong y Tay. Un acicate insuficiente, pues aunque el Levante adelantó líneas e inquietó a Joan García en una acción aislada de Cortés, el Barça tenía el encuentro bajo control y lo sentenció con un zapatazo de Fermín desde fuera del área que golpeó en un palo antes de subir el 3-0 al marcador. Lo celebró con rabia el onubense, desacertado en los últimos partidos.

No levantó el pie del acelerador el Barcelona, que pudo marcar el cuarto en una doble ocasión de Raphinha y Fermín que salvó Ryan con dos paradas milagrosas.

En cualquier caso, el equipo catalán logró un triunfo plácido que le aúpa al liderato, con un punto más que el Real Madrid, y le permite recuperar la confianza, mientras que el Levante sigue sin haber ganado nunca en el Camp Nou y continuará una jornada más en la zona de descenso.