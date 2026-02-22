Streamer español intentó hallar ‘lo feo’ de Panamá en Google Earth y su reacción se volvió viral

Un creador de contenido español, conocido por su canal Explora con Danny, publicó recientemente un video en el que se propuso “explorar Panamá hasta que sea feo” utilizando la plataforma Google Earth.

Sin embargo, lejos de cumplir su objetivo inicial, el creador terminó destacando la belleza de los paisajes que iba descubriendo durante su recorrido virtual.

El video, de casi tres minutos de duración, muestra cómo el streamer navega por distintos puntos del país mientras reacciona espontáneamente ante las imágenes. Desde los primeros segundos, al iniciar en la capital, expresó sorpresa: “Hostia. Bastante chulo esto... me mola, no es feo”.

Durante la exploración, el streamer visitó virtualmente zonas como David, regiones del Caribe, playas y sectores urbanos de Ciudad de Panamá. En cada parada, sus comentarios mantuvieron un tono positivo: “Me gusta bastante”, “Guau, increíble”, “Qué locura”, “No es feo”.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue su reacción ante una playa panameña, que describió como “una típica escena que parece de película”. También destacó vistas nocturnas de los rascacielos en la capital, señalando que quienes viven allí “tienen unas vistas tremendas”.

El recorrido continuó hacia áreas del norte y sectores montañosos del país, donde manifestó sorpresa por la diversidad del paisaje: “No me esperaba un paisaje así... súper guay, verde. No me lo esperaba. Pero me gusta”.

Hacia el final del video, el streamer reconoció la dificultad de su reto: “Complicado encontrar algo feo por ahora”. Solo en los últimos segundos mencionó un punto que consideró “muy poco cuidado”, aunque aclaró que “el paisaje en general me gusta”.

El video ha comenzado a circular en redes sociales, generando reacciones entre usuarios panameños que celebran la percepción positiva del país, así como debates sobre el estado de conservación de algunos espacios.

El contenido forma parte del formato habitual del canal, donde el streamer recorre virtualmente distintos países bajo desafíos similares, combinando entretenimiento con curiosidad geográfica.