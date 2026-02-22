Aeropuerto de Guadalajara garantiza operatividad tras incidentes en Jalisco

Tras la jornada de incidentes registrados en diversos puntos del estado de Jalisco este domingo 22 de febrero, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) emitió un comunicado oficial para confirmar que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) mantiene sus operaciones con total normalidad.

Pese a la incertidumbre generada en el entorno estatal, la terminal aérea no reporta cancelaciones ni afectaciones en sus itinerarios de vuelo, operando bajo estrictos protocolos de vigilancia.

La administración aeroportuaria detalló que el recinto se encuentra bajo el resguardo coordinado de elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Esta presencia militar y federal forma parte de las acciones de seguridad permanente para garantizar la integridad de las instalaciones y de los usuarios, descartando cualquier riesgo directo para pasajeros, colaboradores o visitantes dentro del perímetro del aeropuerto.