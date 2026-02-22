Aeropuerto de Guadalajara garantiza operatividad tras incidentes en Jalisco

Respecto a la información y material audiovisual que ha circulado de forma masiva en redes sociales, el GAP fue enfático al señalar que dichos contenidos no corresponden a situaciones de riesgo ocurridas dentro de las terminales. La institución atribuyó la difusión de estos mensajes a un estado de psicosis colectiva que ha generado percepciones erróneas sobre la seguridad real en los aeropuertos, aclarando que, internamente, no se ha suscitado ningún evento de violencia.Finalmente, las autoridades aeroportuarias hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y atender exclusivamente las indicaciones del personal oficial. Recomendaron a los viajeros que tengan vuelos programados para las próximas horas mantener una comunicación estrecha con sus respectivas aerolíneas para monitorear cualquier ajuste preventivo en sus itinerarios, además de informarse a través de canales gubernamentales para evitar la propagación de noticias falsas.