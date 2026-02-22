  1. Inicio
Aeropuerto de Guadalajara garantiza operatividad tras incidentes en Jalisco

Lourdes García Armuelles
  • 22/02/2026 14:49
La administración fue enfático al señalar que los contenidos divulgados en redes sociales no corresponden a situaciones de riesgo ocurridas dentro de las terminales

Tras la jornada de incidentes registrados en diversos puntos del estado de Jalisco este domingo 22 de febrero, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) emitió un comunicado oficial para confirmar que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) mantiene sus operaciones con total normalidad.

Pese a la incertidumbre generada en el entorno estatal, la terminal aérea no reporta cancelaciones ni afectaciones en sus itinerarios de vuelo, operando bajo estrictos protocolos de vigilancia.

La administración aeroportuaria detalló que el recinto se encuentra bajo el resguardo coordinado de elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Esta presencia militar y federal forma parte de las acciones de seguridad permanente para garantizar la integridad de las instalaciones y de los usuarios, descartando cualquier riesgo directo para pasajeros, colaboradores o visitantes dentro del perímetro del aeropuerto.

Respecto a la información y material audiovisual que ha circulado de forma masiva en redes sociales, el GAP fue enfático al señalar que dichos contenidos no corresponden a situaciones de riesgo ocurridas dentro de las terminales.

La institución atribuyó la difusión de estos mensajes a un estado de psicosis colectiva que ha generado percepciones erróneas sobre la seguridad real en los aeropuertos, aclarando que, internamente, no se ha suscitado ningún evento de violencia.

Finalmente, las autoridades aeroportuarias hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y atender exclusivamente las indicaciones del personal oficial.

Recomendaron a los viajeros que tengan vuelos programados para las próximas horas mantener una comunicación estrecha con sus respectivas aerolíneas para monitorear cualquier ajuste preventivo en sus itinerarios, además de informarse a través de canales gubernamentales para evitar la propagación de noticias falsas.

