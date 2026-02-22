  1. Inicio
PANAMÁ

Dorindo Cárdenas festeja nueve décadas de vida y legado musical

Dorindo Cárdenas agradece a Dios y a su público al cumplir 90 años
Tomada de redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/02/2026 07:30
Con emoción y gratitud, Dorindo Cárdenas festejó nueve décadas dedicadas a la música típica panameña.

El reconocido acordeonista, compositor y cantante de música típica panameña Dorindo Cárdenas, conocido como “El Poste de Macano Negro”, celebró sus 90 años el pasado 14 de febrero y fue homenajeado por familiares, amigos y colegas en la ciudad de Las Tablas, cuna de grandes exponentes del folclore nacional.

Durante el homenaje, Cárdenas expresó su agradecimiento por llegar a esta edad con salud y entusiasmo. “Muy satisfecho, la verdad que mis colegas siempre han sabido responder con el cariño que me tienen, inclusive el respeto también, que son maravillosos. Los quiero mucho”, manifestó el artista, visiblemente emocionado.

Entre las personalidades de la música típica panameña que asistieron al reconocimiento estuvieron Ulpiano Vergara, Lucho De Sedas, Alfredo Escudero y el locutor Jorge Domínguez, quienes resaltaron la trayectoria y el legado musical de “El Poste de Macano Negro” en la cultura panameña.

Dorindo Cárdenas, firme como “El Poste” pese a problemas de salud

Dorindo Cárdenas ha demostrado que, pese a su edad y a las complicaciones de salud que ha enfrentado, se mantiene firme, tal como lo describe su apodo de “El Poste de Macano Negro”.

Durante 2025, el intérprete de música típica panameña atravesó varios episodios de salud que generaron preocupación entre sus seguidores. En marzo fue hospitalizado tras presentar mareos relacionados con la presión arterial.

Posteriormente, en agosto, fue sometido a una intervención quirúrgica en la Clínica Especializada de Azuero. No obstante, su familia informó que el artista evolucionó favorablemente y se encuentra estable tras la operación, llevando tranquilidad a sus admiradores.

