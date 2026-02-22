Dorindo Cárdenas festeja nueve décadas de vida y legado musical

El reconocido acordeonista, compositor y cantante de música típica panameña <b>Dorindo Cárdenas</b>, conocido como 'El Poste de Macano Negro', celebró sus 90 años el pasado 14 de febrero y fue homenajeado por familiares, amigos y colegas en la ciudad de Las Tablas, cuna de grandes exponentes del folclore nacional.Durante el homenaje, Cárdenas expresó su agradecimiento por llegar a esta edad con salud y entusiasmo. <i><b>'Muy satisfecho, la verdad que mis colegas siempre han sabido responder con el cariño que me tienen, inclusive el respeto también, que son maravillosos. Los quiero mucho'</b></i>, manifestó el artista, visiblemente emocionado.Entre las personalidades de la música típica panameña que asistieron al reconocimiento estuvieron Ulpiano Vergara, Lucho De Sedas, Alfredo Escudero y el locutor Jorge Domínguez, quienes resaltaron la trayectoria y el legado musical de 'El Poste de Macano Negro' en la cultura panameña.