Dorindo Cárdenas festeja nueve décadas de vida y legado musical

El reconocido acordeonista, compositor y cantante de música típica panameña Dorindo Cárdenas, conocido como “El Poste de Macano Negro”, celebró sus 90 años el pasado 14 de febrero y fue homenajeado por familiares, amigos y colegas en la ciudad de Las Tablas, cuna de grandes exponentes del folclore nacional.

Durante el homenaje, Cárdenas expresó su agradecimiento por llegar a esta edad con salud y entusiasmo. “Muy satisfecho, la verdad que mis colegas siempre han sabido responder con el cariño que me tienen, inclusive el respeto también, que son maravillosos. Los quiero mucho”, manifestó el artista, visiblemente emocionado.

Entre las personalidades de la música típica panameña que asistieron al reconocimiento estuvieron Ulpiano Vergara, Lucho De Sedas, Alfredo Escudero y el locutor Jorge Domínguez, quienes resaltaron la trayectoria y el legado musical de “El Poste de Macano Negro” en la cultura panameña.