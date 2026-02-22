Michael Murillo se estrena con gol en Turquía

Michael Murillo está empezando a dejar huella en Turquía. Tras su arribo al Besiktas, el defensor panameño rápidamente se hizo un hueco en el equipo titular como lateral derecho y frente al Göztepe anotó su primer tanto con la camiseta de Las Águilas, como también se apoda el Besiktas.

Corría el minuto 36 del primer tiempo cuando a Murillo le queda el balón por el sector derecho. Sin pensarlo mucho, el panameño soltó un disparo imposible para el portero rival, el balón pasó por encima del mismo, pegando en el travesaño y finalmente entrando por la línea del gol.