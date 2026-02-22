Michael Murillo se estrena con gol en Turquía

<b>Este fue el primer gol del panameño, luego de tres partidos disputados con el Besiktas</b>. Recordar que esta fue la segunda titularidad del panameño. Su último gol fue el pasado 18 de octubre contra el Le Havre mientras aún vestía la camiseta del Olympique de Marsella.Frente al Göztepe, Murillo disputó los 90 minutos, completó 36 de 47 pases intentados (77% de efectividad), realizó dos disparos a portería, tocó 74 veces el balón, recuperó hasta 9 esféricos y ganó dos duelos aéreos.Con este estreno goleador, Murillo y el Besiktas ahora tendrán que enfocarse en su siguiente rival que será el Kocaelispor para intentar meterse en puestos europeos.