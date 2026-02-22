Caída de ‘El Mencho’: así fue el papel de las Fuerzas Especiales y el respaldo de EE.UU.

El operativo, ejecutado este domingo 22 de febrero de 2026, contó con la participación de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, además del respaldo de inteligencia binacional con Estados Unidos.

En una operación estratégica de inteligencia militar, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó sobre el abatimiento de Rubén “N”, identificado como “El Mencho”, tras un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco.

Detalles de la operación militar

De acuerdo con el comunicado de prensa No. 03 de la Defensa, el personal militar fue atacado por integrantes del grupo delictivo “CJNG”, lo que derivó en un enfrentamiento donde fallecieron cuatro agresores en el lugar.

Tres heridos adicionales, entre los que se encontraba el objetivo principal, Rubén “N” (a) Mencho, perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México para recibir atención médica.

Durante la acción, las autoridades lograron:

La detención de otros dos integrantes de la organización delictiva.

El aseguramiento de vehículos blindados y armamento de alto poder, incluyendo lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

Tres elementos de la institución resultaron heridos y fueron trasladados a instalaciones sanitarias en la Ciudad de México para su atención urgente.

Como medida de refuerzo, tropas del Ejército y de la Guardia Nacional se están concentrando en Jalisco y estados aledaños para fortalecer la seguridad en la región tras estos acontecimientos.