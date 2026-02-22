Corea del Norte presenta arma nuclear capaz de devastar bases aéreas

Corea del Norte volvió a elevar la tensión en Asia Oriental tras presentar oficialmente un nuevo sistema de armas con capacidad nuclear.

El anuncio se produjo en el marco de un acto oficial encabezado por el líder norcoreano, Kim Jong Un, en Pyongyang.

De acuerdo con la información difundida, se trata de un lanzacohetes múltiple de gran calibre con capacidad para portar ojivas nucleares.

El régimen lo describió como un elemento estratégico clave dentro de su política de defensa y disuasión, en medio de un contexto de creciente tensión con Corea del Sur y Estados Unidos.

Analistas en seguridad internacional señalaron que el nuevo sistema tendría un enfoque estratégico definido.

“Su objetivo principal es neutralizar el poder aéreo combinado de Corea del Sur y Estados Unidos”, explicó a la AFP un especialista en la región, quien advirtió que “una sola salva de cuatro o cinco ojivas nucleares podría devastar una base aérea completa”.

Expertos subrayan que, aunque este tipo de lanzacohetes no corresponde a un misil balístico intercontinental tradicional, su capacidad de carga nuclear y su potencial alcance lo convierten en un elemento de alto riesgo dentro del equilibrio militar en la península coreana.

El anuncio se produce en un momento de fricciones persistentes en la región, marcadas por ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington, así como por reiteradas advertencias de Pyongyang sobre lo que considera amenazas externas.

La comunidad internacional mantiene la atención sobre estos desarrollos, mientras crecen los llamados a retomar canales diplomáticos que permitan reducir la escalada y evitar una mayor inestabilidad en Asia-Pacífico.