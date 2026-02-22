  1. Inicio
Dragones, leones y mucho sabor: así se vive el desfile por el Año Nuevo Chino en El Dorado

La danza de los dragones fue una de las más esperadas por el público. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/02/2026 16:34
Según el calendario lunar, el mundo entrará en el Año del Caballo de Fuego este 17 de febrero, un ciclo que en la astrología china simboliza velocidad, ambición y renovación

El Barrio Chino, El Dorado, se convirtió este domingo 22 de febrero en el epicentro del Desfile y Feria de Año Nuevo Chino 2026.

El evento reunió danza de dragón y leones, presentaciones artísticas, feria cultural y artesanal, gastronomía tradicional, fuegos artificiales y espectáculos familiares.

La participación de las personas superó los cientos de visitantes.

Según el calendario lunar, el mundo entrará en el Año del Caballo de Fuego este 17 de febrero, un ciclo que en la astrología china simboliza velocidad, ambición y renovación.

Aquí te dejamos una galería de todo el ambiente que se generó.

El desfile inició con la apertura de varias autoridades y representantes de la comunidad china. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Jóvenes de la comunidad china estuvieron presentes en varias carrozas. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
El público fue deleitado por la danza de los abánicos Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Las corrazas se llenaron de figuras emblemática de la comunidad china y panameña. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
La reina del desfile de este año nuevo chino. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
