Dragones, leones y mucho sabor: así se vive el desfile por el Año Nuevo Chino en El Dorado

El Barrio Chino, El Dorado, se convirtió este domingo 22 de febrero en el epicentro del Desfile y Feria de Año Nuevo Chino 2026.

El evento reunió danza de dragón y leones, presentaciones artísticas, feria cultural y artesanal, gastronomía tradicional, fuegos artificiales y espectáculos familiares.

La participación de las personas superó los cientos de visitantes.

Según el calendario lunar, el mundo entrará en el Año del Caballo de Fuego este 17 de febrero, un ciclo que en la astrología china simboliza velocidad, ambición y renovación.

