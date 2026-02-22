  1. Inicio
Presidenta de México llama a la calma tras muerte de ‘El Mencho’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa en una rueda de prensa este jueves en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel
Lourdes García Armuelles
  • 22/02/2026 17:18
Sheinbaum optó por la prudencia institucional, limitándose a señalar que la información técnica y los pormenores del caso serán brindados exclusivamente por las autoridades de seguridad

En sus primeras declaraciones tras el operativo federal que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para mantener la calma y evitar caer en la desinformación.

Durante una gira de trabajo en San Pedro, Coahuila, donde supervisaba Programas de Bienestar, la mandataria fue cuestionada por la prensa sobre los detalles del operativo en Jalisco y la ola de reacciones violentas en diversas entidades.

Sheinbaum optó por la prudencia institucional, limitándose a señalar que la información técnica y los pormenores del caso serán brindados exclusivamente por las autoridades de seguridad.

“Lo va a informar el Gabinete de Seguridad. En un momento más ellos darán la información oficial”, respondió la presidenta de manera breve, delegando la vocería del evento a los titulares de la SEDENA, SEMAR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Reconocimiento a las Fuerzas Armadas

A través de sus canales oficiales en redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal publicó un mensaje donde reconoció la labor de las instituciones involucradas en el despliegue.

Aseguró que existe una comunicación permanente y una “absoluta coordinación” con los gobiernos estatales para atender los bloqueos y disturbios registrados como reacción al operativo.

Expresó su reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, reafirmando que su administración trabaja diariamente por “la paz, la seguridad y la justicia”.

La presidenta subrayó que, a pesar de los incidentes focalizados en Jalisco y estados aledaños, en la mayor parte del país las actividades sociales y económicas se desarrollan con “plena normalidad”.

Estrategia de Comunicación y Vigilancia

La postura de la Presidenta busca centralizar la narrativa en el Gabinete de Seguridad para evitar especulaciones mientras se consolida el informe final sobre el operativo de Tapalpa. Mientras tanto, la mandataria continúa con su agenda oficial, aunque bajo un monitoreo constante de la situación de orden público en el occidente del país.

Se espera que en las próximas horas el Gabinete de Seguridad ofrezca una conferencia de prensa detallando el papel de la inteligencia binacional con Estados Unidos y el saldo final de las detenciones realizadas durante la jornada.

