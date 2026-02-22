Presidenta de México llama a la calma tras muerte de ‘El Mencho’

En sus primeras declaraciones tras el operativo federal que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para mantener la calma y evitar caer en la desinformación.

Durante una gira de trabajo en San Pedro, Coahuila, donde supervisaba Programas de Bienestar, la mandataria fue cuestionada por la prensa sobre los detalles del operativo en Jalisco y la ola de reacciones violentas en diversas entidades.

Sheinbaum optó por la prudencia institucional, limitándose a señalar que la información técnica y los pormenores del caso serán brindados exclusivamente por las autoridades de seguridad.

“Lo va a informar el Gabinete de Seguridad. En un momento más ellos darán la información oficial”, respondió la presidenta de manera breve, delegando la vocería del evento a los titulares de la SEDENA, SEMAR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.