Presidenta de México llama a la calma tras muerte de ‘El Mencho’

La postura de la Presidenta busca centralizar la narrativa en el Gabinete de Seguridad para evitar especulaciones mientras se consolida el informe final sobre el operativo de Tapalpa. Mientras tanto, la mandataria continúa con su agenda oficial, aunque bajo un monitoreo constante de la situación de orden público en el occidente del país.Se espera que en las próximas horas el Gabinete de Seguridad ofrezca una conferencia de prensa detallando el papel de la inteligencia binacional con Estados Unidos y el saldo final de las detenciones realizadas durante la jornada.