Aviso en Panamá: lluvias y tormentas se mantendrán hasta el 25 de febrero

La Alcaldía de Chepigana gestiona el traslado de personal especializado al área.
Sinaproc
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/02/2026 17:11
Entre las áreas bajo vigilancia por acumulados de lluvia significativos incluyen a Bocas del Toro, Comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas Norte

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se encuentran en estado de máxima alerta tras el ingreso de un sistema frontal sobre la Cuenca del Caribe, el cual ha intensificado las lluvias y generado graves inundaciones en la provincia de Darién.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ha emitido un Aviso de Vigilancia por lluvias y tormentas significativas que se extenderá hasta el 25 de febrero de 2026.

Las áreas bajo vigilancia por acumulados de lluvia significativos incluyen a Bocas del Toro, Comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas Norte, Colón y Comarca Guna Yala.

Además de Chiriquí, Darién, Comarca Emberá, Panamá y Panamá Oeste (norte).

Censo de afectaciones preliminares

Durante este domingo 22 de febrero, el Sinaproc emitió una alerta de seguimiento tras las inundaciones registradas en la provincia de Darién, provocadas por el desbordamiento del río Balsa, en el distrito de Chepigana.

Las intensas lluvias han causado que el cauce principal supere sus límites, afectando directamente a más de 165 viviendas en diversas localidades.

De acuerdo con el informe oficial, las comunidades que presentan mayores daños hasta el momento son:

Manene: 60 viviendas afectadas.

Llano Bonito: 40 viviendas afectadas.

Galilea: 40 viviendas afectadas.

Bella Vista: 15 viviendas afectadas.

Buenos Aires: 10 viviendas afectadas

Desafíos en la asistencia técnica

Debido a la geografía de la zona y el difícil acceso a estas comunidades, el Sinaproc se encuentra coordinando estrechamente con la Alcaldía de Chepigana para gestionar el traslado de personal especializado al área.

El objetivo primordial es realizar una evaluación técnica detallada (“EDAN”) que permita determinar el total de daños materiales y las necesidades inmediatas de las familias damnificadas.

