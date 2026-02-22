Aviso en Panamá: lluvias y tormentas se mantendrán hasta el 25 de febrero

Durante este domingo 22 de febrero, el Sinaproc emitió una alerta de seguimiento tras las inundaciones registradas en la provincia de Darién, provocadas por el desbordamiento del río Balsa, en el distrito de Chepigana.Las intensas lluvias han causado que el cauce principal supere sus límites, afectando directamente a más de 165 viviendas en diversas localidades.De acuerdo con el informe oficial, las comunidades que presentan mayores daños hasta el momento son:<b>Manene</b>: 60 viviendas afectadas.<b>Llano Bonito:</b> 40 viviendas afectadas.<b>Galilea: </b>40 viviendas afectadas.<b>Bella Vista</b>: 15 viviendas afectadas.<b>Buenos Aires: </b>10 viviendas afectadas