Aviso en Panamá: lluvias y tormentas se mantendrán hasta el 25 de febrero

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se encuentran en estado de máxima alerta tras el ingreso de un sistema frontal sobre la Cuenca del Caribe, el cual ha intensificado las lluvias y generado graves inundaciones en la provincia de Darién.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ha emitido un Aviso de Vigilancia por lluvias y tormentas significativas que se extenderá hasta el 25 de febrero de 2026.

Las áreas bajo vigilancia por acumulados de lluvia significativos incluyen a Bocas del Toro, Comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas Norte, Colón y Comarca Guna Yala.

Además de Chiriquí, Darién, Comarca Emberá, Panamá y Panamá Oeste (norte).