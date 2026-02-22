Coventry declara oficialmente terminados los Juegos de Milán Cortina 2026

La zimbabuense Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, declaró este domingo oficialmente clausurados los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.<i><b>'Espero que hayamos inspirado a generaciones de todo el mundo con el espíritu olímpico. Ahora que llegamos al final de estos Juegos, siento muchas emociones. Un poco de tristeza, sí. Pero también mucho orgullo y gratitud al pronunciar estas palabras: queridos amigos, declaro clausurados los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026',</b></i> dijo en su discurso en el Arena de Verona, durante la ceremonia de clausura.Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 pasarán a la historia por ser los más vastos, con una superficie de 22.000 km2, por ser los más paritarios y por ser los primeros con dos pebeteros, uno en cada una de las ciudades que dieron nombre al evento (Milán y Cortina d’Ampezzo).