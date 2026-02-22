Detectan a 20 extranjeros laborando sin permiso

En una acción conjunta destinada a garantizar el cumplimiento de la normativa laboral en el país, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) llevó a cabo un operativo de inspección en diversas empresas de la ciudad de Panamá este domingo 22 de febrero de 2026.

Esta movilización interinstitucional, que contó con el respaldo del Servicio Nacional de Migración y la Policía Nacional, forma parte de la hoja de ruta estratégica para verificar la legalidad en los centros de trabajo.

Las inspecciones permitieron la identificación de 20 ciudadanos extranjeros que se encontraban laborando sin contar con los permisos exigidos por la Ley 59.

El grupo de trabajadores detectados en situación irregular estaba integrado por 19 mujeres y un hombre.

Como consecuencia inmediata de estos hallazgos, el personal oficial procedió a levantar las providencias legales correspondientes y a citar a las empresas involucradas para que respondan por el incumplimiento de las disposiciones vigentes

Además de las acciones contra los empleadores, las autoridades emitieron un total de 18 citaciones individuales al personal que carecía tanto de permisos de trabajo como de documentación migratoria en regla.

En el marco de estas diligencias, el Servicio Nacional de Migración tuvo que conducir a dos mujeres a su sede institucional, debido a que no presentaron ningún documento que acreditara su estatus legal en territorio panameño.

Con este despliegue, el Mitradel reitera su compromiso permanente de asegurar que toda actividad económica en el país se desarrolle bajo condiciones laborales ajustadas al marco legal, manteniendo una vigilancia constante sobre la contratación de personal extranjero para proteger tanto la normativa nacional como los derechos de los trabajadores.