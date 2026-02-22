Las 5 noticias claves del día en Panamá y el mundo | 22 de febrero de 2026

Crecida del río Balsa inunda comunidades en Darién; Sinaproc evalúa daños

La región del Darién enfrenta una emergencia tras la crecida del río Balsa, que ha provocado inundaciones en varias comunidades del sector.

Según reportes oficiales, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se encuentra evaluando los daños, especialmente en zonas de difícil acceso, mientras continúa el monitoreo del nivel del río y el impacto para los residentes afectados.

Color, tradición y sabor en Panamá por Año Nuevo chino

Miles de personas celebraron en Panamá el desfile del Año Nuevo chino con un espectáculo vibrante de dragones, leones, música y danza en el centro comercial El Dorado.

La actividad formó parte de las festividades que conmemoran el Año Nuevo lunar, reuniendo a familias y visitantes en un ambiente lleno de color, cultura y tradiciones orientales que han ganado espacio en la vida social panameña.

Streamer español se vuelve viral por búsqueda curiosa en Google Earth

Un creador de contenido español causó sensación en redes sociales después de intentar encontrar “lo feo de Panamá” mediante Google Earth, una búsqueda que terminó en reacciones divertidas y comentarios de internautas.

Su video se compartió ampliamente, generando risas y una ola de respuestas de panameños orgullosos de su país, lo que volvió aún más popular la publicación.

México: abatido el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, alias “El Mencho”

Autoridades mexicanas confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo reciente.

El hecho desató reacciones de seguridad en diferentes estados, debido a la influencia y poder que este grupo criminal ha mantenido en territorio mexicano y su rivalidad con otras organizaciones del narcotráfico.

El CJNG es una de las organizaciones criminales más activas de México, enfrentada en ocasiones con grupos como el Cártel de Sinaloa por el control de rutas y territorios.

Dorindo Cárdenas celebra 90 años de vida y legado musical

En Panamá, la figura emblemática de la música típica, Dorindo Cárdenas, festeja sus 90 años de vida con una trayectoria extensa y apreciada por varias generaciones.

Cárdenas es considerado un pilar de la música tradicional panameña, con décadas de aportes que han influido en artistas y público por igual.