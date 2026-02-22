Michael Murillo se entrena con gol en Turquía

Michael Murillo está empezando a dejar huella en Turquía. Tras su arribo al Besiktas, el defensor panameño rápidamente se hizo un hueco en el equipo titular como lateral derecho y frente al Göztepe anotó su primer tanto con la camiseta de Las Aguilas, como también se apoda el Besiktas.

Corría el minuto 36 del primer tiempo cuando a Murillo le queda el balón por el sector derecho. Sin pensarlo mucho, el panameño soltó un disparo imposible para el portero rival, el balón pasó por encima del mismo, pegando en el travesaño y finalmente entrando por la línea del gol.

Este fue el primer gol del panameño, tras tres partidos ya disputados con el Besiktas. Recordar que esta fue la segunda titularidad del panameño. Su último gol fue el pasado 18 de octubre contra el Le Havre mientras aún vestía la camiseta del Olympique de Marsella.

Frente al Göztepe, Murillo disputó los 90 minutos, completó 36 de 47 pases intentados (77% de efectividad), realizó dos disparos a portería, tocó 74 veces el balón, recuperó hasta 9 esféricos y ganó dos duelos aéreos.

Con este estreno goleador, Murillo y el Besiktas ahora tendrán que enfocarse en su siguiente rival que será el Kocaelispor para intentar meterse en puestos europeos.