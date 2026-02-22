  1. Inicio
Fallo contra Panama Ports: ¿qué dicen los expertos sobre los riesgos económicos y logísticos?

Los puertos de Balboa y Cristobal mantienen sus operatividad, pese a la declaración de inconstitucional del contrato de PPC. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/02/2026 11:55
Para los expertos consultados, el mensaje para el mundo debe ser de estabilidad; de lo contrario, Panamá corre el riesgo de ver cómo el comercio mundial transita por sus aguas, pero sus beneficios económicos se anclan en otros puertos

El centro logístico de Panamá se encuentra en una encrucijada donde convergen el derecho constitucional, la geopolítica y la supervivencia económica.

Tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato con Panama Ports Company (PPC), el aire que se respira en el sector marítimo es de cautela.

Ricardo Lince, presidente de la Asociación Marítima de Panamá (Mapa), sostiene que la neutralidad de la ruta es el pilar que debemos proteger, pero advierte que la forma en que el país está gestionando sus compromisos contractuales requiere una revisión urgente y responsable para evitar situaciones de incertidumbre que ya han afectado a sectores como el minero.

Esta preocupación por la estabilidad de las reglas del juego encuentra un eco profundo en el análisis del economista y financista Allan Corvett.

Para Corvett, el panorama es restrictivo: Panamá podría estar cerrándose las puertas a grandes jugadores internacionales en un momento de evidente desaceleración interna.

El economista señala que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 2025 fue, en parte, un espejismo causado por el adelanto de compras ante la volatilidad de los aranceles mundiales; sin embargo, la realidad de la economía doméstica muestra una disminución en la producción de bienes y un incremento en el desempleo.

Papel de China

En este escenario, el papel de China se vuelve crítico. Ante la posibilidad de que el gigante asiático suspenda nuevas inversiones como represalia al tema de PPC, Corvett advierte sobre un posible “efecto espejo”: así como Panamá decidió invalidar un contrato de larga trayectoria, China podría “cerrar la pluma” de financiamiento en macroproyectos ya en marcha, argumentando la misma falta de garantías.

“Es peligroso”, señala Corvett, destacando que, si perdemos a un inversor de la magnitud de China, las opciones para apalancar el desarrollo nacional se vuelven mínimas, especialmente cuando Europa enfrenta su propio desgaste económico y energético derivado del conflicto en Ucrania, lo que limita su capacidad de mirar hacia el exterior.

Desde la operatividad portuaria, Ricardo Lince matiza el riesgo de un abandono masivo de las rutas. Si bien las líneas navieras son dinámicas y buscan siempre la rentabilidad, el Canal de Panamá sigue siendo una ventaja competitiva difícil de ignorar.

No obstante, Lince aclara que el verdadero peligro no es que los barcos dejen de pasar por el Canal, sino que dejen de tocar los puertos panameños.

“Con una capacidad portuaria que ya está al máximo, el país se ve obligado a acelerar proyectos como los puertos de Corozal y Telfer para no quedar rezagado frente a competidores regionales en México o Perú, que ya están moviendo sus piezas para captar carga estratégica”, mencionó el presidente de Mapa.

El análisis de ambos expertos converge en un punto fundamental: la eficiencia y la productividad son las únicas cartas de triunfo que Panamá puede jugar si quiere mantener su relevancia.

Corvett insiste en que el Estado debe ser cauteloso con la reducción de su estructura en un clima de desempleo creciente, mientras que Lince reitera que, independientemente del origen del capital, lo que el cliente busca es una ruta confiable y segura.

