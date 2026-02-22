Fallo contra Panama Ports: ¿qué dicen los expertos sobre los riesgos económicos y logísticos?

El centro logístico de Panamá se encuentra en una encrucijada donde convergen el derecho constitucional, la geopolítica y la supervivencia económica.

Tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato con Panama Ports Company (PPC), el aire que se respira en el sector marítimo es de cautela.

Ricardo Lince, presidente de la Asociación Marítima de Panamá (Mapa), sostiene que la neutralidad de la ruta es el pilar que debemos proteger, pero advierte que la forma en que el país está gestionando sus compromisos contractuales requiere una revisión urgente y responsable para evitar situaciones de incertidumbre que ya han afectado a sectores como el minero.

Esta preocupación por la estabilidad de las reglas del juego encuentra un eco profundo en el análisis del economista y financista Allan Corvett.

Para Corvett, el panorama es restrictivo: Panamá podría estar cerrándose las puertas a grandes jugadores internacionales en un momento de evidente desaceleración interna.

El economista señala que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 2025 fue, en parte, un espejismo causado por el adelanto de compras ante la volatilidad de los aranceles mundiales; sin embargo, la realidad de la economía doméstica muestra una disminución en la producción de bienes y un incremento en el desempleo.