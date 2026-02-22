Gobierno de Venezuela recibe más de 1.500 solicitudes de liberación tras la Ley de Amnistía

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado 21 de febrero, que ya se están produciendo liberaciones de personas privadas de libertad tras la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Rodríguez reveló que el alcance de la medida es mayor de lo previsto inicialmente. “Recibimos 1557 solicitudes, que deberán ser estudiadas por la comisión especial. Además hay 11 mil personas que recibieron medidas para la privación de su libertad y ahora la ley indica levantar esas medidas”, declaró.

El diputado anunció que este fin de semana se llevará a cabo una jornada de excarcelaciones masivas en todo el país.

Según explicó, entre sábado y domingo se espera que se concreten “cientos de liberaciones”, lo que marcaría uno de los movimientos más significativos desde la entrada en vigor del instrumento legal.

La jornada de excarcelaciones se desarrolla en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, considerada por las autoridades como un paso importante hacia la pacificación nacional, aunque hasta ahora no se han dado detalles sobre las identidades de los beneficiarios ni cifras finales de las liberaciones.

Familiares de detenidos y representantes de diversas organizaciones de derechos humanos se han apostado en las afueras de varios centros de reclusión, a la espera de que se ejecuten las boletas de excarcelación correspondientes y puedan reunirse con sus seres queridos, en medio de un clima de expectativa por la aplicación de esta legislación.