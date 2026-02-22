Las 5 claves de Panamá y el mundo | 22 de febrero

Este domingo 22 de febrero, la agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por hechos relevantes en el ámbito nacional e internacional, que abarcan desde temas educativos y económicos hasta sucesos de seguridad y cultura.

-El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, debido al mal tiempo registrado en la fecha, no fue posible realizar los vuelos previstos para el traslado docente en el área de Kankintú, en la Comarca Ngäbe-Buglé, situación que afecta la logística educativa en la región.

-El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el regreso de sus agroferias en distintos puntos del país, donde se ofrecerán productos a precios accesibles los días martes 24 y miércoles 25 de febrero, en apoyo a la economía familiar.

-El acordeonista, compositor y cantante de música típica panameña Dorindo Cárdenas, conocido como “El Poste de Macano Negro”, celebró sus 90 años el pasado 14 de febrero y fue homenajeado por familiares, amigos y colegas en Las Tablas el sábado 21 de febrero, destacando su legado en el folclore nacional.

-El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada a un hombre armado que ingresó de manera ilegal al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que recibió respuesta oficial del presidente de Corea del Sur tras enviar una carta para gestionar más presentaciones en territorio mexicano del grupo surcoreano BTS, que cuenta con una amplia base de seguidores jóvenes conocidos como ARMYs.