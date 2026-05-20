Sustancia económica podría pasar a votación en primer debate este jueves

La discusión sobre sustancia económica llega a un momento clave. Este jueves 21 de mayo se entregará el segundo bloque de modificaciones al texto que será sometido a votación por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

“Hemos trabajado estas propuestas de modificación en consenso con las más de 150 propuestas que tuvimos, que nos hicieron llegar a la Comisión los más de 30 gremios que han participado de esta discusión”, detalló el diputado presidente de la comisión, Eduardo Gaitán.

Una de las modificaciones importantes que se incorporaron tiene que ver con la reglamentación, estableciendo el período en el cual debe estar lista. “Eso es súper importante, que el Ministerio de economía pueda en 90 días establecer y entregarnos un reglamento de cómo es que esta ley se va a poner en ejecución”, enfatizó Gaitán.

Gaitán explicó que este jueves se presentará el segundo bloque de modificaciones, luego de lo cuál se abrirá el espacio para consultas y comentarios. Prevé que este mismo jueves se haga la votación para luego enviar el proyecto al pleno de la Asamblea para su Segundo Debate.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, habló sobre la importancia de esta iniciativa legislativa. “Esta es una iniciativa legislativa de panameños, motivada para panameños, viendo, entendiendo y analizando el mundo altamente cambiante y viendo la evolución que está tomando el mundo, un país en el cual nuestra estrategia de Nación es estar conectados y formar parte del concurso de las naciones”, manifestó Chapman. “Es de vital importancia estratégica para el futuro económico de este país, ir adoptando normativas que preservan la competitividad de este país y la fortalecen pensando en los panameños”.

Chapman estima que alreededor del 75% de las propuestas presentadas por diversos gremios fueron acogidas en el texto revisado del proyecto. Algunas de las modificaciones que se plantearon fueron crear una excepción para la marina mercante y modificar el cobro de 15% sobre la renta bruta en caso de incumplimiento por 15% sobre la renta neta.

La comisión se mantiene en sesión permanente discutiendo el proyecto. Fue a petición del presidente de la República, José Raúl Mulino, que se convocó a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para tratar el tema, con el objetivo de tener una legislación aprobada y efectiva antes de la próxima reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea dónde se decidirá si Panamá se mantiene o sale de la lista gris.

Para el ministro Chapman, es fundamental resaltar que Panamá no renuncia a su modelo tributario actual. “Panamá no renuncia a su territorialidad fiscal. Lo que estamos normando son fuentes de ingresos extranjeros para empresas que no tengan presencia física en el país, es decir, que no hagan negocio acá, que no crean empleos, que no toman decisiones en el país, exceptuando a las empresas que en efecto sí operan desde aquí, sí tienen empleados, sí pagan seguridad social, sí alquilan inmuebles”, detalló.

El ministro aseguró también que no se verán afectadas fundaciones y otras figuras jurídicas creadas para preservar patrimonios familiares. “No se afecta, toda empresa o toda estructura jurídica que no aplique bajo la definición que hemos comentado, no va a tener ningún cambio en su estructura en la que tiene hoy en día”, precisó.

Durante las dos semanas desde que se inició la discusión del proyecto de ley, se presentaron representantes de gremios como la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), la Asociación de Contadores Públicos Certificados (ACCA), el Colegio Nacional de Abogados (CNA), la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), entre otros.

“Nosotros recibimos más de 150 páginas de modificaciones”, contó el presidente de la comisión. “Yo el fin de semana agarré todas esas 150 páginas, lo puse en el televisor de mi casa, me senté con los expertos de la comisión y nos pusimos a depurar el listado. Llegué a depurar las 150 páginas en 50 páginas. Antes de ayer me volví a sentar y depuré en 25. Ahorita mismo tengo 20 páginas de propuestas ya consensuadas con el MEF”, concluyó.