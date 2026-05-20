El reclamo ciudadano a raíz de los secuestros a exfuncionarios

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó una nueva advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa del exvicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén dentro de la investigación que enfrenta por presunto enriquecimiento injustificado y tráfico de influencias.La decisión quedó consignada en el Edicto N.° 670, mediante el cual la Secretaría General del máximo tribunal notificó la resolución adoptada el 9 de marzo de 2026 por el Pleno de la Corte, que resolvió no admitir el recurso promovido por la firma forense Orobio &amp; Orobio.La acción buscaba que se declararan inconstitucionales los artículos 39 y 44 del Código Procesal Penal, normas que regulan las competencias del Pleno de la Corte Suprema y de los jueces de garantías dentro de los procesos penales.La investigación contra Carrizo también derivó en medidas cautelares de carácter administrativo adoptadas por la Contraloría General de la República, por $1,3 millones.