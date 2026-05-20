De cuadro de honor, a historia de horror; el relato de un abuela por los albergues

“Mis cinco nietos fueron cuadro de honor, ahora son cuadro de horror”. Rosalía es la abuela de cinco menores de edad que se mantienen en centros de acogida de la Secretaría Nacional de Niñez, Infancia y Adolescencia (Senniaf). Este miércoles 20 de mayo compartió su historia frente a la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional.

Rosalía denunció que en los centros de acogida encierran a los jóvenes, que se escapan frecuentemente por la mala calidad de la comida y que las condiciones dentro eran paupérrimas. “Ellos no son perros para que los pongan en el piso a dormir con los mosquitos”.

Reconoció que algunos han caído en malos pasos, pero critica que se les tilde de delincuentes sin recordar que son menores y exige que se asuma la responsabilidad de las autoridades en casos de fuga.

La diputada y presidenta de la comisión, Alexandra Brenes, compartió más detalles del caso particular. “Yo creo que mayor testimonio que ese no hay. Ese es el reflejo realmente de lo que nosotros hemos venido denunciando desde el 6 de febrero. Es el testimonio de una persona que tiene 5 nietos que han sido institucionalizados producto de un femicidio. Es el testimonio de una persona pidiendo ayuda, probablemente como otros padres de familia que no se atreven a hacerlo”, manifestó.

El padre de los menores cometió un femicidio y lleva 11 años detenido en el centro penitenciario la Nueva Joya. Sus hijos quedaron en manos de la Senniaf, una de ellos embarazada. Mientras, la institución le pide a la familia que se haga cargo.

“En relación con el caso de los cinco hermanos que actualmente se encuentran bajo la protección de la institución, se han realizado múltiples gestiones con el objetivo de restituir su derecho a vivir en un entorno familiar y la familia los ha rechazado”, expresó la Senniaf en un comunicado la tarde del miércoles. “Ante esta situación, la Senniaf de manera responsable continúa brindando atención integral y garantizando la protección de los cinco hermanos, velando en todo momento por su bienestar físico, emocional y social”.

El testimonio de la señora Rosalía ocurrió durante una mesa técnica de la comisión en la que se discutía un proyecto de ley que regula la apertura y funcionamiento de los Centros de Acogimiento Institucionales y Residenciales para niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad.