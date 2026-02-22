Mal tiempo obliga a suspender traslado de docentes en la Comarca Ngäbe-Buglé

El Ministerio de Educación (Meduca) comunicó que, debido al mal tiempo registrado este domingo 22 de febrero, no fue posible realizar los vuelos previstos para el traslado docente en el área de Kankintú, en la Comarca Ngäbe-Buglé.

Según la entidad, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) decidió mantener en espera las operaciones aéreas como medida de precaución, hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. Los traslados estaban dirigidos hacia las comunidades de Cerro Balsa, Punta Piña, Sirote y Piedra Roja.

El Meduca explicó que la suspensión temporal responde al objetivo de salvaguardar la vida y la integridad de los educadores, evitando riesgos durante las maniobras de vuelo.

La institución aseguró que realiza las gestiones necesarias para garantizar un traslado seguro de los docentes hacia sus destinos, a fin de cumplir con los compromisos establecidos para el inicio del año escolar.

Finalmente, el ministerio solicitó comprensión ante estos retrasos ocasionados por factores climáticos y reiteró su agradecimiento a los docentes por su vocación, esfuerzo y compromiso, especialmente en zonas de difícil acceso.