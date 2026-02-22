¿Te dan menos peso? Acodeco sanciona a comercios por balanzas alteradas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó un total de 97 balanzas y pesas fuera de los parámetros establecidos durante operativos de verificación realizados a nivel nacional el año pasado. En total, la entidad llevó a cabo 688 inspecciones en distintos comercios del país, como parte de sus acciones metrológicas para garantizar que los consumidores reciban el peso exacto de los productos que adquieren.

Estas verificaciones tienen como objetivo asegurar que los instrumentos de medición estén correctamente calibrados y cumplan con las normas vigentes. En lo que va de enero de 2026, los técnicos de la institución han revisado 18 balanzas adicionales, de las cuales tres presentaron incumplimientos en los requisitos necesarios para su adecuado funcionamiento.

Para comprobar que estos equipos estén debidamente calibrados, los técnicos metrólogos utilizan patrones de peso certificados que colocan sobre cada balanza durante la inspección. Cuando se detectan irregularidades, se levantan las actas correspondientes y se aplican los procedimientos administrativos establecidos por la ley.

La entidad indicó que, durante la temporada de Cuaresma, estas inspecciones se intensifican en mercados y puestos de venta de productos del mar, debido al aumento en la comercialización de alimentos que requieren ser pesados.

Asimismo, la institución exhortó a los consumidores a tomar precauciones al momento de realizar sus compras, como verificar que la balanza marque cero antes de iniciar el pesaje, no permitir que el dependiente ejerza presión sobre el instrumento, evitar distracciones durante el proceso, confirmar que la bandeja esté libre de objetos adicionales y revisar que la descripción del producto coincida con lo que realmente están adquiriendo.

Finalmente, Acodeco reiteró que continuará desarrollando estos operativos en todo el territorio nacional como parte de su labor de vigilancia y protección de los derechos de los consumidores.