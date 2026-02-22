Clima en Panamá: lluvias y tormentas para este domingo 22 de febrero

El<b> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) </b>informó que para este domingo 22 de febrero de 2026 se esperan <b>intervalos nublados y aguaceros con tormentas de variada intensidad en distintos sectores del territorio nacional.</b>De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Meteorología, en la vertiente del Caribe durante la mañana se prevén intervalos nublados y aguaceros aislados con tormentas en el sector marítimo del Caribe Oriental y Central, con lluvias que ingresarán hacia costas y tierra firme en la Comarca Guna Yala y Colón. También se esperan lluvias aisladas al Norte de Veraguas y en la Comarca Gnäbe Buglé.Para la tarde, se anticipan intervalos nublados con episodios de <b>lluvias de variada intensidad desde Bocas del Toro hasta el Norte de Veraguas</b>, mientras que en el resto de la vertiente caribeña se mantendrán aguaceros aislados. En horas de la noche, persistirán intervalos nublados a lo largo del Caribe, con lluvias dispersas incursionando desde el sector marítimo hacia tierra firme, principalmente en el Caribe Occidental.En la vertiente del Pacífico, <b>durante la mañana se esperan aguaceros aislados con tormentas hacia el Sur de Darién, Panamá Este y Chiriquí (Costa y Golfo)</b>, con cielo parcialmente nublado en el resto del litoral. En la tarde se prevén episodios de nublados y aguaceros con tormentas de variada intensidad hacia Chiriquí, Sur de Veraguas, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la Comarca Emberá Wounaan.Para la noche, el IMHPA pronostica lluvias hacia el Sur de Darién y el Occidente de Chiriquí, manteniéndose condiciones parcialmente nubladas en el resto de la vertiente pacífica.<b>Temperaturas y vientos</b>Las temperaturas máximas oscilarán entre 10°C y 24°C en la Cordillera Central y zonas montañosas, y entre 29°C y 33°C en el resto del país.Se prevén vientos predominantes del Noroeste, Norte y Noreste, con incursiones del Suroeste y Sur en el Pacífico Oriental y Occidental. Las velocidades podrían alcanzar hasta 30 km/h en sectores marítimos del Caribe Oriental y del Pacífico Central.<b>Condiciones marítimas</b><b>Caribe:</b> se esperan olas entre 1.00 y 1.80 metros, con periodos de 8 a 9 segundos. El IMHPA recomienda precaución.<b>Pacífico: </b>se prevén olas entre 0.60 y 1.00 metros, con periodos de 10 a 13 segundos.<b>Radiación UV-B</b><b>Los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre 3 y 10</b>, con niveles de riesgo entre moderados y muy altos, por lo que se aconseja protección solar.El IMHPA recomienda a la población tomar precauciones ante las lluvias y tormentas, especialmente en zonas propensas a crecidas de ríos o anegaciones, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales de la entidad.