Clima en Panamá: lluvias y tormentas para este domingo 22 de febrero

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este domingo 22 de febrero de 2026 se esperan intervalos nublados y aguaceros con tormentas de variada intensidad en distintos sectores del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Meteorología, en la vertiente del Caribe durante la mañana se prevén intervalos nublados y aguaceros aislados con tormentas en el sector marítimo del Caribe Oriental y Central, con lluvias que ingresarán hacia costas y tierra firme en la Comarca Guna Yala y Colón.

También se esperan lluvias aisladas al Norte de Veraguas y en la Comarca Gnäbe Buglé.

Para la tarde, se anticipan intervalos nublados con episodios de lluvias de variada intensidad desde Bocas del Toro hasta el Norte de Veraguas, mientras que en el resto de la vertiente caribeña se mantendrán aguaceros aislados.

En horas de la noche, persistirán intervalos nublados a lo largo del Caribe, con lluvias dispersas incursionando desde el sector marítimo hacia tierra firme, principalmente en el Caribe Occidental.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se esperan aguaceros aislados con tormentas hacia el Sur de Darién, Panamá Este y Chiriquí (Costa y Golfo), con cielo parcialmente nublado en el resto del litoral.

En la tarde se prevén episodios de nublados y aguaceros con tormentas de variada intensidad hacia Chiriquí, Sur de Veraguas, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la Comarca Emberá Wounaan.

Para la noche, el IMHPA pronostica lluvias hacia el Sur de Darién y el Occidente de Chiriquí, manteniéndose condiciones parcialmente nubladas en el resto de la vertiente pacífica.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas máximas oscilarán entre 10°C y 24°C en la Cordillera Central y zonas montañosas, y entre 29°C y 33°C en el resto del país.

Se prevén vientos predominantes del Noroeste, Norte y Noreste, con incursiones del Suroeste y Sur en el Pacífico Oriental y Occidental. Las velocidades podrían alcanzar hasta 30 km/h en sectores marítimos del Caribe Oriental y del Pacífico Central.

Condiciones marítimas

Caribe: se esperan olas entre 1.00 y 1.80 metros, con periodos de 8 a 9 segundos. El IMHPA recomienda precaución.

Pacífico: se prevén olas entre 0.60 y 1.00 metros, con periodos de 10 a 13 segundos.

Radiación UV-B

Los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre 3 y 10, con niveles de riesgo entre moderados y muy altos, por lo que se aconseja protección solar.

El IMHPA recomienda a la población tomar precauciones ante las lluvias y tormentas, especialmente en zonas propensas a crecidas de ríos o anegaciones, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales de la entidad.