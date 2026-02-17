Carnavales 2026: Estas son las horas clave de la inversión de carriles

Las autoridades han establecido puntos estratégicos para la habilitación de carriles en un solo sentido hacia la ciudad de Panamá, por lo que solicitan a los conductores prestar especial atención a la señalización colocada en la vía y acatar las indicaciones de las unidades policiales desplegadas en el operativo.

La Policía Nacional informó que, en este último día de carnavales, pondrá en marcha el operativo de inversión de carriles desde el interior del país hacia la ciudad de Panamá, con el objetivo de agilizar el retorno masivo de conductores y garantizar la seguridad vial.

Retorno a la capital será en dos fases durante martes y miércoles

Para el martes 17 de febrero, en dirección hacia Panamá, el plan se desarrollará en dos fases. La fase 1 iniciará a las 10:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos y culminará a las 6:00 p.m. en Sajalices de Chame.

La fase 2 comenzará igualmente a las 10:00 a.m. en Campana de Capira y se extenderá hasta las 6:00 p.m., finalizando en Arraiján, sector de Burunga.

En tanto, para el miércoles 18 de febrero, también en dirección hacia la capital, la fase 1 arrancará a las 7:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos y concluirá a las 6:00 p.m. en Sajalices de Chame.

La fase 2 iniciará a las 7:00 a.m. en Campana de Capira y culminará a las 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la prudencia, al respeto de los límites de velocidad y a la conducción responsable, a fin de evitar accidentes y facilitar un retorno seguro tras las celebraciones.