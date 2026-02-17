Carnavales 2026: Estas son las horas clave de la inversión de carriles

La <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b> informó que, en este último día de carnavales, pondrá en marcha el operativo de inversión de carriles desde el interior del país hacia la ciudad de Panamá, con el objetivo de agilizar el retorno masivo de conductores y garantizar la seguridad vial.Las autoridades han establecido puntos estratégicos para la habilitación de carriles en un solo sentido hacia la ciudad de Panamá, por lo que solicitan a los conductores prestar especial atención a la señalización colocada en la vía y acatar las indicaciones de las unidades policiales desplegadas en el operativo.