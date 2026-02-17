  1. Inicio
Otra tragedia enluta el Carnaval 2026: niño de 5 años fallece por inmersión en Santiago

Dos menores fallecen por inmersión durante los Carnavales 2026.
Dos menores fallecen por inmersión durante los Carnavales 2026. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/02/2026 11:00
Dos casos por inmersión de menores se registran durante el Carnaval.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que un menor de cinco años fue ubicado sin signos vitales en el balneario La Toma de Agua, en Canto del Llano, distrito de Santiago, luego de que se reportara su desaparición en el río.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sinaproc acudieron al lugar y realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, los esfuerzos no dieron resultados positivos.

Las autoridades también señalaron que este caso se suma a otro hecho registrado la tarde del domingo de carnaval, cuando un menor de ocho años falleció por inmersión en el balneario Aguas Blancas, en el distrito de Penonomé.

Ante estas situaciones, los organismos de emergencia reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de precaución en ríos, playas y balnearios, especialmente cuando se trate de menores de edad, quienes deben permanecer bajo supervisión constante de adultos para evitar tragedias.

