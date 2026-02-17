Otra tragedia enluta el Carnaval 2026: niño de 5 años fallece por inmersión en Santiago

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que un menor de cinco años fue ubicado sin signos vitales en el balneario La Toma de Agua, en Canto del Llano, distrito de Santiago, luego de que se reportara su desaparición en el río.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sinaproc acudieron al lugar y realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, los esfuerzos no dieron resultados positivos.