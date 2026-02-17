Fiesta clandestina en Barraza termina con 40 aprehendidos y droga decomisada

Por lo menos 40 personas fueron aprehendidas por agentes de la Policía Nacional durante la intervención de una fiesta clandestina tipo “parking” que se desarrollaba en el sector de Barraza, corregimiento de El Chorrillo.

El subcomisionado Joel Hurtado Llin, jefe de la Octava Zona Policial Oeste, informó que al momento de la operación policial los agentes fueron recibidas con disparos por parte de personas que se encontraban en el lugar.

Durante la acción, los policías lograron el decomiso de presunta sustancia ilícita y un arma de fuego de grueso calibre con sus respectivas municiones. No se informó de inmediato si hubo personas heridas producto de los disparos.

Las personas aprehendidas fueron trasladadas para los trámites correspondientes, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar responsabilidades individuales.

Aprehendido sospechoso de homicidio en Patio Pinel

En otro hecho, la Policía Nacional reportó la aprehensión de un ciudadano presuntamente vinculado a un homicidio ocurrido en el sector de Patio Pinel. El sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para su debida judicialización.

La institución reiteró su llamado a la ciudadanía para que evite participar en actividades clandestinas, las cuales —según indicó— suelen derivar en riñas, personas heridas y detenciones.

Asimismo, la Policía Nacional informó que se mantienen los patrullajes preventivos y demás operativos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad y el orden público.