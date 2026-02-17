Llega a Venezuela un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos

Un avión con<b> 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos</b> llegó este lunes a Venezuela proveniente de la ciudad de Miami, como parte de la <b>Gran Misión Vuelta a la Patria</b>, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano, y el acuerdo migratorio suscrito el año pasado con Washington.El <b>Ministerio de Interior y Justicia</b> informó en su cuenta de <b>Instagram </b>que llegaron 92 hombres y 15 mujeres, además de un adolescente y dos niños.<i>'Fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana y las diferentes instituciones para aplicar los protocolos de atención correspondientes'</i>, indicó la cartera de Estado.El avión fue operado por la aerolínea estadounidense <b>Global Crossing</b>, y aterrizó en el <b>Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía</b>, que sirve a Caracas.Según informó la institución, se trata del <b>vuelo 112 de repatriación desde que Caracas y Washington</b> suscribieron un acuerdo migratorio a finales de enero del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.<i>'Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno bolivariano de garantizar el regreso de aquellos venezolanos que se enfrentan a condiciones adversas en el extranjero'</i>, agregó el ministerio.El pasado 13 de febrero, retornaron al país<b> 109 migrantes desde Estados Unidos</b>, en un avión que salió de Miami.