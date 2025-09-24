Se estrella avión en el aeropuerto internacional de Caracas

Un avión Learjet 55 se estrelló la tarde de este miércoles mientras intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, según reportes difundidos en redes sociales. El siniestro provocó el cierre temporal de la terminal aérea, lo que obligó a desviar varios vuelos.

En las imágenes compartidas por usuarios se puede observar una densa columna de humo en el área del accidente. Equipos de bomberos aeronáuticos y personal de emergencia se encuentran en el lugar para atender la situación.

Aunque algunos internautas han sugerido que la aeronave pertenece a la flota gubernamental, las autoridades no han emitido un comunicado oficial.

Se espera que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y otros organismos competentes brinden más detalles sobre la tripulación, la bitácora de vuelo, posibles heridos y las causas del lamentable hecho.