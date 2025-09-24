Se estrella avión en el aeropuerto internacional de Caracas

Un avión Learjet 55 se estrelló la tarde de este miércoles mientras intentaba aterrizar en el <b>Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía</b>, en Caracas, según reportes difundidos en redes sociales. El siniestro provocó el cierre temporal de la terminal aérea, lo que obligó a desviar varios vuelos.En las imágenes compartidas por usuarios se puede observar una densa columna de humo en el área del accidente. Equipos de bomberos aeronáuticos y personal de emergencia se encuentran en el lugar para atender la situación.Aunque algunos internautas han sugerido que la aeronave pertenece a la flota gubernamental, las autoridades no han emitido un comunicado oficial. Se espera que el <b>Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) </b>y otros organismos competentes brinden más detalles sobre la tripulación, la bitácora de vuelo, posibles heridos y las causas del lamentable hecho.