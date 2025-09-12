viernes 12 septiembre 2025
Últimas Noticias
12/09/2025 10:21
Videos
Video: El Supremo condena a Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe contra Lula
Brasil
Jair Bolsonaro
Cuatro de los cinco jueces de la sala hallaron culpable al líder ultraderechista y a siete de sus aliados, entre ellos exministros de su Gobierno (2019-2022)
Otros videos
Video, Mulino: ` Los corredores no se han terminado de pagar ´
Videos
Video: Moody’s afirma que Panamá ha dado pasos positivos pero insuficientes en materia fiscal
Videos
Video: Juan Diego Reyna: ‘La marca Panamá es nuestra reputación’
Videos
Ministerio de Ambiente inicia auditoría integral a mina Cobre Panamá
MEF confirma hackeo a su sistema y sustracción de documentos
Expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal asume como primera ministra tras violentas protestas
Willie Bermúdez: Partido Panameñista no depende de linajes, pero necesita renovación
Caja de Ahorros, entre las 10 empresas con mejor reputación corporativa en Panamá
El proyecto busca reducir la dependencia de vacunas importadas, crear empleos altamente calificados y consolidar a Panamá como un hub de innovación biotecnológica para Centroamérica y el Caribe.
(
Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
)
Panamá inaugura primer laboratorio especializado en vacunas en América Central
Panamá
El presidente de Nepal, Ram Chandra Paudel (izq.), hace un gesto tras tomar juramento a la recién nombrada primera ministra del país, Sushila Karki, durante su ceremonia de investidura en la Casa Presidencial en Katmandú.
(
SUJAN GURUNG | AFP
)
Expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal asume como primera ministra tras violentas protestas
Mundo