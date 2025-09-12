  1. Inicio
  2. >  Multimedia
  3. >  Videos
Agencia EFE
  • 12/09/2025 10:21
Videos

Video: El Supremo condena a Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe contra Lula

Brasil
Jair Bolsonaro
Cuatro de los cinco jueces de la sala hallaron culpable al líder ultraderechista y a siete de sus aliados, entre ellos exministros de su Gobierno (2019-2022)
Lo Nuevo