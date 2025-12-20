Déficit fiscal y empleo formal definirán el crecimiento de Panamá en 2025, dice experto

Uno de los mayores riesgos para el crecimiento sostenible, advirtió Sayagués, es el déficit fiscal y el aumento de la deuda pública, un problema común en América Latina que se profundizó tras la pandemia.Para Panamá, las estimaciones apuntan a un déficit fiscal cercano al -4.4 % en 2025 y -3.7 % en 2026, cifras que, si bien siguen siendo elevadas, reflejan un mayor nivel de disciplina fiscal por parte del actual gobierno.Según datos del MEF, al cierre de octubre de 2025, la deuda pública de Panamá registró un incremento de $138.3 millones (0.2 %) respecto a septiembre, elevando el saldo total a $58,832.7 millones; sin embargo, el presidente José Raúl Mulino asegura que su administración cumplirá la meta del déficit fiscal de 2025, fijada en 4 %, 3.5 puntos menos que el año anterior.'El déficit fiscal es una de las amenazas principales no solo para Panamá, sino para la región. La clave está en mantener disciplina, aumentar ingresos —especialmente los del Canal— y ejecutar inversiones estratégicas que generen un círculo virtuoso en la economía', explicó Sayagués.En ese sentido, destacó que la recuperación de los ingresos del Canal, tras los efectos de la sequía, ya está teniendo un impacto positivo en las finanzas públicas, al mejorar la capacidad de inversión del Estado.No obstante, advirtió que Panamá no puede permitirse un nuevo deterioro en su calificación crediticia, ya que 'un <i>downgrade </i>(degradación o rebaja encarecería el financiamiento externo y limitaría la capacidad del país para cubrir déficits y ejecutar proyectos estratégicos'.