Willie Colón: su familia, el accidente que marcó su vida y las causas de su muerte

Tras confirmarse el fallecimiento de Willie Colón este 21 de febrero de 2026 a los 75 años, además del impacto artístico, también cobra relevancia el recuento de los episodios personales y de salud que marcaron sus últimos años.

¿De qué murió Willie Colón?

Colón falleció tras permanecer hospitalizado por complicaciones médicas relacionadas con el sistema respiratorio.

Aunque su familia no divulgó un parte clínico detallado, trascendió que su estado se había deteriorado en los días previos debido a problemas respiratorios que requirieron atención médica especializada.

Cuando se trata de enfermedades o problemas respiratorios cuando llega a afectar la salud del paciente ya es demasiado tarde. Las enfermedades crónicas respiratorias como EPOC o fibrosis pulmonar se asientan en silencio y cuando dan síntomas es porque está en un estado muy avanzado.

Su muerte se produjo rodeado de su esposa, hijos y familiares cercanos.

Su esposa y sus hijos

Willie Colón estuvo casado desde 1980 con Julia Colón Craig, su compañera durante más de cuatro décadas. Ella fue una figura clave en su vida personal y estuvo a su lado en momentos determinantes, incluidos los más delicados en materia de salud.

La pareja tuvo cuatro hijos. A pesar de su exposición pública como artista, Colón mantuvo a su familia en un perfil discreto, priorizando siempre su vida privada fuera de los escenarios.

El accidente de 2021

Uno de los episodios más graves que afectó su salud ocurrió en abril de 2021, cuando sufrió un fuerte accidente automovilístico en Carolina del Norte mientras viajaba en una casa rodante junto a su esposa.

El vehículo volcó y ambos fueron rescatados por equipos de emergencia. Colón sufrió:

- Conmoción cerebral

- Laceraciones en el cuero cabelludo

- Fractura en la vértebra cervical C1

La recuperación fue prolongada y requirió tratamiento constante. Aunque logró reaparecer públicamente tiempo después, el accidente dejó secuelas físicas importantes y marcó un punto de vulnerabilidad en su estado general.

Antecedentes de salud recientes

En los años posteriores al accidente, Colón enfrentó distintos episodios médicos que generaron preocupación entre sus seguidores.

Se reportaron hospitalizaciones y complicaciones físicas que evidenciaban el desgaste acumulado tras décadas de intensa actividad profesional.

En los meses previos a su fallecimiento, su salud volvió a deteriorarse, especialmente por afecciones respiratorias que finalmente derivaron en su hospitalización definitiva.