Willie Colón es hospitalizado de emergencia en Nueva York: reportan que está en estado delicado

El reconocido salsero, Willie Colón habría sido ingresado de emergencia este miércoles en el Lawrence Hospital, en Bronxville, Nueva York, tras presentar problemas respiratorios, según reportes preliminares.

De acuerdo con la información difundida, el músico se encontraría en estado delicado, aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial que confirme su condición.

Silencio en redes sociales

Llama la atención que Colón, conocido por su constante interacción con seguidores en redes sociales y por sus opiniones sobre temas políticos y culturales, no registra actividad pública desde hace cuatro días, lo que ha generado preocupación entre sus fanáticos.

Colegas del mundo artístico han comenzado a expresar mensajes de apoyo y solidaridad mientras se espera información confirmada por parte de su entorno cercano.

¿Había presentado problemas de salud antes?

En 2021, Willie Colón sufrió un grave accidente de tránsito en Carolina del Norte, que le dejó múltiples lesiones y complicaciones físicas. Desde entonces, el artista había hablado públicamente sobre su proceso de recuperación.

Aunque logró retomar parte de sus actividades profesionales y mantener presencia en redes, el episodio marcó un antecedente importante en su historial médico reciente.

Hasta ahora, no se ha confirmado si el actual cuadro respiratorio guarda relación con condiciones previas o si se trata de un evento aislado.

Por el momento, la información circula como reporte preliminar y se espera que en las próximas horas familiares, representantes o el centro médico emitan un comunicado oficial.

Esta es una noticia en desarrollo.