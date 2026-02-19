Willie Colón es hospitalizado de emergencia en Nueva York: reportan que está en estado delicado

El reconocido salsero, <b>Willie Colón</b> habría sido ingresado de emergencia este miércoles en el <b>Lawrence Hospital</b>, en Bronxville, Nueva York, tras presentar <b>problemas respiratorios</b>, según reportes preliminares.De acuerdo con la información difundida, el músico se encontraría en <b>estado delicado</b>, aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial que confirme su condición.<b> Silencio en redes sociales</b>Llama la atención que Colón, conocido por su constante interacción con seguidores en redes sociales y por sus opiniones sobre temas políticos y culturales, <b>no registra actividad pública desde hace cuatro días</b>, lo que ha generado preocupación entre sus fanáticos.Colegas del mundo artístico han comenzado a expresar mensajes de apoyo y solidaridad mientras se espera información confirmada por parte de su entorno cercano.<b>¿Había presentado problemas de salud antes?</b>En 2021, Willie Colón sufrió un <b>grave accidente de tránsito en Carolina del Norte</b>, que le dejó múltiples lesiones y complicaciones físicas. Desde entonces, el artista había hablado públicamente sobre su proceso de recuperación.Aunque logró retomar parte de sus actividades profesionales y mantener presencia en redes, el episodio marcó un antecedente importante en su historial médico reciente.Hasta ahora, no se ha confirmado si el actual cuadro respiratorio guarda relación con condiciones previas o si se trata de un evento aislado.Por el momento, la información circula como reporte preliminar y se espera que en las próximas horas familiares, representantes o el centro médico emitan un comunicado oficial.Esta es una noticia en desarrollo.