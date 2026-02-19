Operativo escolar: Conozca los útiles exentos de impuestos y reglas para colegios privados

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha desplegado un operativo nacional denominado “De vuelta a clases” con el objetivo de garantizar la transparencia y el cumplimiento de las leyes comerciales durante el inicio del año escolar.

El administrador de la institución, Ramón Abadi Balid, informó que las inspecciones se centran en verificar que los comercios mantengan a la vista el listado de útiles exentos del pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (7%), que los precios en estantería coincidan con los de los escáneres de cobro y que la publicidad sea veraz, evitando prácticas como la venta atada.

Este esfuerzo de vigilancia se extiende de manera rigurosa a los servicios educativos privados, donde la institución monitorea que cualquier incremento en la matrícula o mensualidades haya sido notificado con al menos seis meses de anticipación y cuente con el aval del Ministerio de Educación.

Según reportes recientes, se estima que entre el 18% y el 20% de las escuelas particulares podrían aplicar ajustes este año, siempre que cumplan estrictamente con los plazos y justificaciones legales.