Operativo escolar: Conozca los útiles exentos de impuestos y reglas para colegios privados

Padres de familia aprovechan las últimas semanas para comprar los útiles escolares. Robertp Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/02/2026 13:41
La Acodeco ha reiterado que las universidades privadas están obligadas a detallar el costo total de la carrera desde el primer día

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha desplegado un operativo nacional denominado “De vuelta a clases” con el objetivo de garantizar la transparencia y el cumplimiento de las leyes comerciales durante el inicio del año escolar.

El administrador de la institución, Ramón Abadi Balid, informó que las inspecciones se centran en verificar que los comercios mantengan a la vista el listado de útiles exentos del pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (7%), que los precios en estantería coincidan con los de los escáneres de cobro y que la publicidad sea veraz, evitando prácticas como la venta atada.

Este esfuerzo de vigilancia se extiende de manera rigurosa a los servicios educativos privados, donde la institución monitorea que cualquier incremento en la matrícula o mensualidades haya sido notificado con al menos seis meses de anticipación y cuente con el aval del Ministerio de Educación.

Según reportes recientes, se estima que entre el 18% y el 20% de las escuelas particulares podrían aplicar ajustes este año, siempre que cumplan estrictamente con los plazos y justificaciones legales.

En el ámbito de la educación superior, la Acodeco ha reiterado que las universidades privadas están obligadas a detallar el costo total de la carrera desde el primer día, especialmente para estudiantes vinculados a becas o créditos del Ifarhu, prohibiendo cualquier condicionamiento de esta información al pago previo de trámites.

Paralelamente, la autoridad recordó a los padres de familia que el beneficio de la exoneración del 7% en uniformes y útiles escolares es un derecho vigente durante todo el año y que ningún centro educativo puede restringir la libre elección obligando a comprar insumos en establecimientos específicos.

Como medida de prevención, se recomiendó a los consumidores comparar precios en la web institucional, exigir siempre su factura y revisar detenidamente los contratos antes de firmar.

