Operativo escolar: Conozca los útiles exentos de impuestos y reglas para colegios privados

En el ámbito de la educación superior, la Acodeco ha reiterado que las universidades privadas están obligadas a detallar el costo total de la carrera desde el primer día, especialmente para estudiantes vinculados a becas o créditos del Ifarhu, prohibiendo cualquier condicionamiento de esta información al pago previo de trámites. Paralelamente, la autoridad recordó a los padres de familia que el beneficio de la exoneración del 7% en uniformes y útiles escolares es un derecho vigente durante todo el año y que ningún centro educativo puede restringir la libre elección obligando a comprar insumos en establecimientos específicos. Como medida de prevención, se recomiendó a los consumidores comparar precios en la web institucional, exigir siempre su factura y revisar detenidamente los contratos antes de firmar.