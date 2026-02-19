El Mercedes vuelve a ser el más rápido en los test de Baréin

El piloto italiano Kimi Antonelli (1:32.803) volvió a hacer a Mercedes la escudería más rápida en el segundo día de los últimos test de pretemporada en Baréin, seguido por el McLaren de Oscar Piastri (1:32.861) y el Red Bull de Max Verstappen (1:33.162).

George Russell, que marcó el mejor tiempo en la jornada del miércoles, se puso al volante del Mercedes por la mañana, y registró el tercer mejor tiempo de la sesión (1:34.111). Su compañero Antonelli siguió mejorando durante toda la tarde, como hicieron en casi todas las escuderías, hasta terminar siendo el más rápido (1:32.803).

Oscar Piastri se quedó a media centésima de ser el mejor del día (1:32.861). El australiano dio cerca de 90 vueltas por la tarde, a pesar de un inicio sin demasiada velocidad, y terminó mejorando el registro que su compañero Lando Norris había firmado en la matinal (1:33.453).

El tercer coche de la jornada fue el Red Bull, con Max Verstappen al volante durante todo el día. No solo fue rápido, sino que además mostró mucha fiabilidad (fue el que más vueltas dio) y capacidad de mantener el ritmo de carrera. El neerlandés se apuntó el segundo mejor tiempo de la mañana y el tercero mejor en general (1:33.162).

Hamilton, todo el día con el Ferrari, tuvo más problemas que en la jornada del miércoles. El británico apenas pudo rodar por la mañana por problemas mecánicos, y no registró un buen tiempo. Fue ganando en fiabilidad según avanzaba el día, eso sí, hasta terminar con cerca de 80 vueltas y el cuarto mejor tiempo (1:33.408).

En Williams, Alex Albon también pilotó durante todo el día, y se quedó con la undécima vuelta más rápida. Carlos Sainz, su compañero de equipo, habló en la rueda de prensa oficial: “Hemos recuperado el tiempo perdido en Barcelona y metido kilometraje al coche. El coche está siendo fiable desde el principio. Esta semana estamos empezando a encontrar tiempo de vuelta y rendimiento”.

Fernando Alonso, el otro español de la parrilla, estuvo a los mandos del Aston Martin tanto en la sesión matinal como en la vespertina. No le fue mal por la mañana, pero por la tarde el coche se paró en una subida por un problema en la unidad de potencia, lo que provocó una nueva bandera roja y que no volviera a salir a pista.

Los test de pretemporada de Baréin se reparten en dos tandas de tres jornadas: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, fue el más rápido de los primeros tres días, con un tiempo de 1:33.669.

Estas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial de Fórmula 1, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.