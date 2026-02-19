IMA reanuda atención en tiendas y ferias a nivel nacional desde el 24 de febrero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la atención al público en todas sus distribuidoras, ferias y tiendas a nivel nacional se reanudará en su horario habitual a partir del martes 24 de febrero.

La entidad recordó además a la ciudadanía que la compra de arroz y de productos adicionales como aceite, azúcar, sal, menestras y enlatados podrá realizarse por persona cada siete días, como parte del esquema de control y abastecimiento vigente.