Sabores de Colón 2026: más de 200 emprendedores celebran la gastronomía afroantillana

El <b>Centro de Arte y Cultura de <a href="/tag/-/meta/colonense">Colón</a></b> se convertirá, entre este sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, en el escenario del <b>festival gastronómico ‘Sabores de Colón’</b>, que reunirá a más de <b>200 emprendedores gastronómicos y artesanos colonenses</b>. La entrada a esta <b>feria gastronómica en Colón</b> —que se llevará a cabo en horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.— será <b>gratuita</b> y contará con un amplio menú de <b>delicias autóctonas de la provincia</b>, como el arroz con coco, el pescado frito con patacones, el patí, la plantintá, el saos y otras <b>recetas tradicionales de Colón</b>.Además de ser una plataforma para exponer la <b>cultura colonense</b> a través de la gastronomía, el <b>festival ‘Sabores de Colón’ 2026</b> se constituye como una oportunidad para que <b>emprendedores, cocineros tradicionales y jóvenes chefs</b> presenten sus propuestas culinarias. Estas destacan por conservar la tradición heredada de generaciones pasadas, al tiempo que incorporan un toque novedoso a las recetas de siempre.En 2026, el <b>festival gastronómico en Colón</b> se realizará de manera simultánea con una agenda complementaria de <b>actividades culturales, artísticas y recreativas</b>, con el objetivo de que los asistentes vivan una <b>experiencia cultural y gastronómica integral</b>. El evento incluirá presentaciones artísticas, folclóricas y culturales, entre ellas expresiones propias de la identidad colonense, como <b>danzas y agrupaciones de Congo</b>, muestras de artesanías y exhibiciones visuales que celebran la historia, el talento y el potencial de la provincia.Asimismo, el festival no solo será un punto para la venta y el consumo de alimentos, sino que también ofrecerá <b>salsas, condimentos, dulces y productos autóctonos de la cocina afroantillana</b>.‘Sabores de Colón’ nació como un proyecto de la <b>Fundación Reto por Colón</b>, cuyo objetivo es impulsar el <b>desarrollo económico, turístico y cultural de la provincia</b>, con el fin de posicionar a <b>Colón como destino gastronómico de primer nivel</b>, tanto nacional como internacional.'Colón es rica en arte, cultura, gastronomía e historia, y ‘Sabores de Colón’ es la plataforma para mostrarlo al país y al mundo, resaltando el esfuerzo de nuestra gente y el valor de nuestra herencia afrocaribeña', señaló <b>Michael Chen</b>, cofundador de la Fundación Reto por Colón, de acuerdo con una nota de prensa.El proyecto también es organizado por el cofundador de Reto por Colón, <b>Jesús Berrío</b>, y cuenta con el apoyo de destacadas figuras como <b>Erick Lee</b>, mejor conocido en redes sociales como 'El Hijo de la Cocinera'; el chef <b>Marco Martínez</b>, del restaurante One and One; y <b>Carlos Lau</b>, popularmente conocido como 'El Chinito del Siu Mai'.