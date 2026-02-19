Presidenta de la Corte anuncia permanencia y ascensos para la Carrera Judicial

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, anunció medidas para el fortalecimiento del sistema judicial panameño mediante la firma del Acuerdo número 69 del 12 de febrero de 2026.

Esta disposición legal reconoce con carácter permanente a los servidores judiciales que han ocupado cargos de sueldo fijo en condición de interinidad por un periodo continuo de dos años o más, marcando un hito en la trayectoria y dignidad de quienes han sostenido la operatividad de la institución bajo la incertidumbre laboral.

Según Chen Stanziola, “esta decisión no representa únicamente un movimiento administrativo, sino un acto de coherencia institucional y de humanidad que busca hacer justicia a la constancia y el profesionalismo de funcionarios que son el soporte fundamental para que los procesos avancen y las decisiones judiciales se ejecuten a tiempo en todo el país”.