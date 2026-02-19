  1. Inicio
Presidenta de la Corte anuncia permanencia y ascensos para la Carrera Judicial

Lourdes García Armuelles
  • 19/02/2026 12:38
Enfatizó que el respeto a la estabilidad laboral es un mensaje claro de que el servicio honesto y la vocación tienen valor real dentro del Órgano Judicial

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, anunció medidas para el fortalecimiento del sistema judicial panameño mediante la firma del Acuerdo número 69 del 12 de febrero de 2026.

Esta disposición legal reconoce con carácter permanente a los servidores judiciales que han ocupado cargos de sueldo fijo en condición de interinidad por un periodo continuo de dos años o más, marcando un hito en la trayectoria y dignidad de quienes han sostenido la operatividad de la institución bajo la incertidumbre laboral.

Según Chen Stanziola, “esta decisión no representa únicamente un movimiento administrativo, sino un acto de coherencia institucional y de humanidad que busca hacer justicia a la constancia y el profesionalismo de funcionarios que son el soporte fundamental para que los procesos avancen y las decisiones judiciales se ejecuten a tiempo en todo el país”.

La presidenta de la Corte enfatizó que el respeto a la estabilidad laboral es un mensaje claro de que el servicio honesto y la vocación tienen valor real dentro del Órgano Judicial, reforzando así los pilares del Estado de Derecho desde su estructura interna.

En su discurso, la magistrada también hizo un llamado a la reflexión profunda de jueces y magistrados sobre la importancia de la independencia e imparcialidad, subrayando que estas no deben entenderse como una lejanía de la realidad social, sino como un compromiso indeclinable con decisiones justas y sometidas estrictamente a la Constitución Política.

Como parte de un proyecto de autorreforma permanente, la institución continuará impulsando concursos transparentes basados en la excelencia, mientras que el Consejo de la Carrera Judicial avanza en la revisión de las reglas de ascenso y estabilidad, reafirmando una visión de justicia centrada en la protección de los derechos y la dignidad de la persona humana.

