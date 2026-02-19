Minsa activa Alerta Azul por Semana Santa

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que mantiene la Alerta Azul en todo el país con miras a la Semana Mayor, como parte del plan de prevención y respuesta ante emergencias durante los días de mayor movilización ciudadana.

La entidad detalló que 130 instalaciones de salud permanecerán habilitadas a nivel nacional, con personal reforzado para garantizar atenciones médicas oportunas, especialmente en áreas de alta concurrencia. De estas, 80 centros operarán las 24 horas, mientras que el resto trabajará en horario regular o extendido.

La jefa nacional del Departamento de Emergencias en Salud, María Joannou, indicó que el dispositivo replicará la estrategia aplicada en carnavales, cuando se brindaron 17,074 atenciones médicas, principalmente por traumas, accidentes de tránsito, quemaduras e intoxicaciones alimentarias.