  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Minsa activa Alerta Azul por Semana Santa

El Minsa fortalece respuesta ante emergencias y controles sanitarios
El Minsa fortalece respuesta ante emergencias y controles sanitarios Minsa
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/02/2026 12:45
La entidad detalló que 130 instalaciones de salud permanecerán habilitadas a nivel nacional

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que mantiene la Alerta Azul en todo el país con miras a la Semana Mayor, como parte del plan de prevención y respuesta ante emergencias durante los días de mayor movilización ciudadana.

La entidad detalló que 130 instalaciones de salud permanecerán habilitadas a nivel nacional, con personal reforzado para garantizar atenciones médicas oportunas, especialmente en áreas de alta concurrencia. De estas, 80 centros operarán las 24 horas, mientras que el resto trabajará en horario regular o extendido.

La jefa nacional del Departamento de Emergencias en Salud, María Joannou, indicó que el dispositivo replicará la estrategia aplicada en carnavales, cuando se brindaron 17,074 atenciones médicas, principalmente por traumas, accidentes de tránsito, quemaduras e intoxicaciones alimentarias.

Operativo de salud deja 472 emergencias atendidas y miles de inspecciones

Durante ese periodo también se realizaron 472 traslados por emergencias —la mayoría por vía terrestre— y se reportaron ocho defunciones. Más de 2,000 profesionales de la salud participaron en el operativo.

En paralelo, la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DINACAVV) ejecutó más de 5,700 inspecciones a puestos de venta y verificó a más de 10,000 manipuladores de alimentos. Como resultado, se decomisaron productos, se aplicaron multas y se emitieron citaciones por incumplimientos a la normativa sanitaria.

Las autoridades reiteraron que el objetivo del operativo es salvaguardar la salud pública durante la Semana Santa y reducir riesgos asociados a la alta movilidad y concentración de personas en distintos puntos del país.

Lo Nuevo