José María Balcázar: Quién es y por qué su llegada a la presidencia de Perú desata indignación

El Congreso de la República eligió el 18 de febrero de 2026 a José María Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente interino del Perú, en medio de una nueva crisis política que vuelve a marcar la inestabilidad institucional del país andino. Con su designación, se convierte en el octavo mandatario en menos de una década.

Abogado, exmagistrado y congresista por Lambayeque, Balcázar cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito jurídico y político.

Antes de asumir la Presidencia interina, se desempeñaba como titular del Congreso, cargo que por línea de sucesión constitucional lo llevó al Ejecutivo tras la salida del mandatario anterior.

Su gestión será provisional hasta las próximas elecciones generales previstas para 2026.

Trayectoria y perfil político

Balcázar ha estado vinculado tanto al sistema judicial como al legislativo. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos en el Poder Judicial y posteriormente incursionó en la política partidaria, donde ha sido una figura polémica dentro del Parlamento.

Su nombramiento se produce en un contexto de fuerte polarización y desconfianza ciudadana hacia las instituciones, por lo que su principal reto será garantizar estabilidad y conducir una transición ordenada hacia los próximos comicios.

Polémicas e investigaciones

La figura de Balcázar no está exenta de controversias. En el pasado ha enfrentado cuestionamientos e investigaciones relacionadas con su actuación profesional y decisiones públicas.

Uno de los episodios que más críticas generó fue su postura durante el debate legislativo sobre la prohibición del matrimonio infantil en Perú.

En intervenciones públicas, Balcázar sostuvo que las relaciones tempranas “no necesariamente” afectaban el desarrollo psicológico si no mediaba violencia, comentarios que provocaron un amplio rechazo de organizaciones defensoras de derechos de la niñez y de sectores políticos.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables expresó en su momento (2023) su desacuerdo con esas afirmaciones, señalando que podían interpretarse como una normalización de situaciones que ponen en riesgo a menores de edad. Ante las críticas, Balcázar afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto y evitó retractarse públicamente.