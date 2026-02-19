  1. Inicio
Festival Carnavalístico generó ingresos por alrededor de los $30 millones

Miles de panameños se dieron cita en el Festival Carnavalístico Volumen Caribe, 2026 que se darrolló en la Cinta Costera .
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/02/2026 10:49
Los resultados se alinean con las proyecciones de APEDE, que estimó un aporte nacional de $300 millones durante las festividades

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, calificó la reciente celebración del Festival Internacional Carnavalístico 2026 “Volumen Caribe” como un pilar fundamental para la reactivación económica y el posicionamiento de la capital como un destino turístico de clase mundial.

Según las cifras preliminares compartidas por el jefe de la comuna capitalina, el evento logró atraer a más de 330 mil personas, incluyendo una notable participación de visitantes extranjeros, lo que generó una inyección económica conservadora de aproximadamente $30 millones exclusivamente en el área metropolitana.

“Este dinamismo financiero no solo benefició a las grandes estructuras comerciales, sino que impactó de manera directa en los microempresarios y familias panameñas que encontraron en el festival una plataforma para obtener ingresos significativos de cara al inicio de la temporada escolar”, destacó Mizrachi

Archivo | La Estrella de Panamá
Archivo | La Estrella de Panamá El evento fue una oportunidad de esparcimiento para visitantes nacionales y extranjeros.

Mizrachi subrayó que el enfoque de su administración es consolidar un producto turístico de exportación que logre atraer capital extranjero, permitiendo que el dinero “venga de afuera” para fortalecer la economía local.

Agregó que estos resultados se alinean con las proyecciones de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), que estimó un aporte nacional de $300 millones durante las festividades.

Además del impacto financiero, el alcalde destacó la seguridad del evento, el cual se desarrolló sin incidentes gracias a una coordinación inédita entre la Alcaldía, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo y los estamentos de seguridad, sentando las bases para una edición 2027 aún más ambiciosa.

Archivo | La Estrella de Panamá
Archivo | La Estrella de Panamá Los pequeños negocios de comida fueron ese dinamizador de impacto indirecto en el consumo del carnaval
