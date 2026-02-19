Festival Carnavalístico generó ingresos por alrededor de los $30 millones

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, calificó la reciente celebración del Festival Internacional Carnavalístico 2026 “Volumen Caribe” como un pilar fundamental para la reactivación económica y el posicionamiento de la capital como un destino turístico de clase mundial.

Según las cifras preliminares compartidas por el jefe de la comuna capitalina, el evento logró atraer a más de 330 mil personas, incluyendo una notable participación de visitantes extranjeros, lo que generó una inyección económica conservadora de aproximadamente $30 millones exclusivamente en el área metropolitana.

“Este dinamismo financiero no solo benefició a las grandes estructuras comerciales, sino que impactó de manera directa en los microempresarios y familias panameñas que encontraron en el festival una plataforma para obtener ingresos significativos de cara al inicio de la temporada escolar”, destacó Mizrachi