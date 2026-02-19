Festival Carnavalístico generó ingresos por alrededor de los $30 millones

Mizrachi subrayó que el enfoque de su administración es consolidar un producto turístico de exportación que logre atraer capital extranjero, permitiendo que el dinero 'venga de afuera' para fortalecer la economía local. Agregó que estos resultados se alinean con las proyecciones de la <b><a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas">Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE)</a></b>, que estimó un aporte nacional de <b>$300 millones </b>durante las festividades.Además del impacto financiero, el alcalde destacó la seguridad del evento, el cual se desarrolló sin incidentes gracias a una coordinación inédita entre la Alcaldía, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo y los estamentos de seguridad, sentando las bases para una edición 2027 aún más ambiciosa.