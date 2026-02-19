Las 5 claves de Panamá y el mundo | 19 de febrero

La jornada de este jueves 19 de febrero está marcada por noticias de alto impacto en el ámbito nacional e internacional, con temas que van desde decisiones judiciales en Panamá hasta hechos que sacuden a la realeza británica.-La compañía <b>CK Hutchison Holdings</b> solicitó al Estado panameño explorar las posibilidades de continuar operando los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que la <b>Corte Suprema de Justicia de Panamá</b> declarara inconstitucional el contrato entre ambas partes.-El embajador de Estados Unidos en Panamá, <b>Kevin Marino Cabrera</b>, reiteró el compromiso histórico y económico entre ambas naciones. Destacó que <b>Estados Unidos</b> continúa siendo el principal socio comercial de Panamá y la mayor fuente de inversión extranjera directa en la economía nacional.<b>-El Festival Carnavalístico </b>generó ingresos estimados en alrededor de 30 millones de dólares, reflejando el dinamismo del sector turístico, hotelero y comercial durante las festividades.-Se ha reportado que el reconocido salsero <b>Willie Colón</b> fue ingresado de emergencia al <b>Lawrence Hospital</b> por problemas respiratorios y que su estado es delicado.<b>-La BBC</b> confirmó la detención de <b>Andrés, duque de York</b>, hermano menor del rey <b>Carlos III</b>, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. El hecho representa un episodio de alto impacto para la monarquía del <b>Reino Unido</b>, en medio de una investigación en curso.La agenda sigue en desarrollo y se esperan actualizaciones en las próximas horas sobre varios de estos acontecimientos.