Las 5 claves de Panamá y el mundo | 19 de febrero

La jornada de este jueves 19 de febrero está marcada por noticias de alto impacto en el ámbito nacional e internacional, con temas que van desde decisiones judiciales en Panamá hasta hechos que sacuden a la realeza británica.

-La compañía CK Hutchison Holdings solicitó al Estado panameño explorar las posibilidades de continuar operando los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional el contrato entre ambas partes.

-El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, reiteró el compromiso histórico y económico entre ambas naciones. Destacó que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Panamá y la mayor fuente de inversión extranjera directa en la economía nacional.

-El Festival Carnavalístico generó ingresos estimados en alrededor de 30 millones de dólares, reflejando el dinamismo del sector turístico, hotelero y comercial durante las festividades.

-Se ha reportado que el reconocido salsero Willie Colón fue ingresado de emergencia al Lawrence Hospital por problemas respiratorios y que su estado es delicado.

-La BBC confirmó la detención de Andrés, duque de York, hermano menor del rey Carlos III, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. El hecho representa un episodio de alto impacto para la monarquía del Reino Unido, en medio de una investigación en curso.

La agenda sigue en desarrollo y se esperan actualizaciones en las próximas horas sobre varios de estos acontecimientos.