Carnavales 2027 en Panamá: ya hay fecha oficial para las próximas fiestas

Apenas bajan los últimos acordes de los Carnavales 2026 y muchos panameños ya se hacen la misma pregunta: ¿cuándo serán los próximos Carnavales? La buena noticia es que las fechas oficiales de los Carnavales 2027 en Panamá ya están definidas.

El calendario marca que las fiestas se celebrarán del viernes 6 al martes 9 de febrero de 2027, manteniendo la tradición de cuatro días de música, desfiles, culecos y celebraciones a lo largo y ancho del país.

Un febrero que volverá a llenarse de fiesta

Como cada año, el Carnaval se realiza antes del inicio de la Cuaresma, por lo que su fecha varía. En 2027, Panamá volverá a vestirse de color en febrero, mes que históricamente concentra las celebraciones más multitudinarias.

El país ya piensa en 2027

Tras la intensidad de los últimos carnavales, hoteles, comercios, organizadores y familias comienzan a planificar con anticipación. Las fechas oficiales permiten a muchos reservar hospedaje, coordinar viajes y empezar la cuenta regresiva.

Porque en Panamá el Carnaval no termina cuando se apaga la última tarima... apenas empieza la espera para el próximo.