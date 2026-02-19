Carnavales 2027 en Panamá: ya hay fecha oficial para las próximas fiestas

Apenas bajan los últimos acordes de los <b><a href="/tag/-/meta/carnavales-2026">Carnavales 2026</a></b> y muchos panameños ya se hacen la misma pregunta: ¿cuándo serán los próximos Carnavales? La buena noticia es que las fechas oficiales de los Carnavales 2027 en Panamá ya están definidas.El calendario marca que las fiestas se celebrarán del <b>viernes 6 al martes 9 de febrero de 2027</b>, manteniendo la tradición de cuatro días de música, desfiles, culecos y celebraciones a lo largo y ancho del país.<b>Un febrero que volverá a llenarse de fiesta</b>Como cada año, el Carnaval se realiza antes del inicio de la Cuaresma, por lo que su fecha varía. En 2027, Panamá volverá a vestirse de color en febrero, mes que históricamente concentra las celebraciones más multitudinarias.<b>El país ya piensa en 2027</b>Tras la intensidad de los últimos carnavales, hoteles, comercios, organizadores y familias comienzan a planificar con anticipación. Las fechas oficiales permiten a muchos reservar hospedaje, coordinar viajes y empezar la cuenta regresiva.Porque en Panamá el Carnaval no termina cuando se apaga la última tarima... apenas empieza la espera para el próximo.