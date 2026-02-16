Carnavales, la esperanza del sector gastronómico tras un 2025 con caída del 40%

Con el arranque de los carnavales 2026, el sector gastronómico panameño comienza a sentir el impulso de una de las temporadas más esperadas del año. Restaurantes, fondas y locales informales proyectan incrementos significativos en sus ventas, en un contexto en el que la industria de la hospitalidad busca dejar atrás un 2025 marcado por la contracción económica. De acuerdo con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), las festividades podrían generar una derrama económica superior a los 300 millones de dólares, cifra que dinamiza especialmente a sectores como el turismo, la hotelería, el transporte y la gastronomía.

Interior del país: fondas y restaurantes a máxima capacidad

Propietarios de restaurantes coinciden en que el mayor movimiento se concentra en el interior del país, donde miles de panameños se desplazan para participar en los culecos, desfiles y actividades propias del carnaval. En las áreas costeras, el impacto es aún más visible, pues durante estas fechas aumenta considerablemente la demanda de mariscos, especialmente en restaurantes ubicados frente al mar. Además, el auge no se limita a negocios formales: las fondas improvisadas y vendedores informales también encuentran en el carnaval una oportunidad clave para generar ingresos.

La capital también se mueve

Aunque tradicionalmente la ciudad de Panamá experimenta una disminución poblacional durante los carnavales, el sector restaurantero capitalino no queda al margen del movimiento económico. Algunos restaurantes reportan visitas de turistas extranjeros y de residentes que optan por quedarse en la ciudad. Además, la diversidad gastronómica que ofrece Panamá continúa posicionándola como un destino culinario atractivo. Por su parte, Domingo De Obaldía, de la Asociación de Restaurantes y Afines, señaló que aunque aún el sector gastronómico no ha alcanzado las ventas del 2025, el movimiento es estable y existe positivismo en el gremio. ”En la ciudad merma siempre la venta para carnavales pues no hay tanta gente durante estos dias. Pero falta aún la segunda mitad de febrero y marzo, con muchos eventos, movimiento turistico, y el regreso de los niños a la escuela que regresa cierta normalidad al dia a dia de los negocios”, explicó a La Estrella de Panamá. Este medio también conversó con trabajadores del sector, que aunque meses como enero y febrero suelen ser un poco lentos en el movimiento de comensales, el turismo en fechas como carnavales y otras fiestas ayudan a que no haya una completa caída de las ventas, por lo que ven con esperanza estos días.

Un sector que busca recuperarse