Carnavales, la esperanza del sector gastronómico tras un 2025 con caída del 40%

Empresarios proyectan crecer entre 10 % y 20 % este año, siempre que se mantenga la estabilidad social y el dinamismo turístico.
Adriana Berna
  • 17/02/2026 00:00
Los carnavales 2026 podrían generar más de $300 millones en derrama económica, impulsando especialmente a restaurantes, fondas y negocios del interior del país

Con el arranque de los carnavales 2026, el sector gastronómico panameño comienza a sentir el impulso de una de las temporadas más esperadas del año. Restaurantes, fondas y locales informales proyectan incrementos significativos en sus ventas, en un contexto en el que la industria de la hospitalidad busca dejar atrás un 2025 marcado por la contracción económica.

De acuerdo con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), las festividades podrían generar una derrama económica superior a los 300 millones de dólares, cifra que dinamiza especialmente a sectores como el turismo, la hotelería, el transporte y la gastronomía.

Interior del país: fondas y restaurantes a máxima capacidad

Propietarios de restaurantes coinciden en que el mayor movimiento se concentra en el interior del país, donde miles de panameños se desplazan para participar en los culecos, desfiles y actividades propias del carnaval.

En las áreas costeras, el impacto es aún más visible, pues durante estas fechas aumenta considerablemente la demanda de mariscos, especialmente en restaurantes ubicados frente al mar.

Además, el auge no se limita a negocios formales: las fondas improvisadas y vendedores informales también encuentran en el carnaval una oportunidad clave para generar ingresos.

La capital también se mueve

Aunque tradicionalmente la ciudad de Panamá experimenta una disminución poblacional durante los carnavales, el sector restaurantero capitalino no queda al margen del movimiento económico.

Algunos restaurantes reportan visitas de turistas extranjeros y de residentes que optan por quedarse en la ciudad. Además, la diversidad gastronómica que ofrece Panamá continúa posicionándola como un destino culinario atractivo.

Por su parte, Domingo De Obaldía, de la Asociación de Restaurantes y Afines, señaló que aunque aún el sector gastronómico no ha alcanzado las ventas del 2025, el movimiento es estable y existe positivismo en el gremio.

”En la ciudad merma siempre la venta para carnavales pues no hay tanta gente durante estos dias. Pero falta aún la segunda mitad de febrero y marzo, con muchos eventos, movimiento turistico, y el regreso de los niños a la escuela que regresa cierta normalidad al dia a dia de los negocios”, explicó a La Estrella de Panamá.

Este medio también conversó con trabajadores del sector, que aunque meses como enero y febrero suelen ser un poco lentos en el movimiento de comensales, el turismo en fechas como carnavales y otras fiestas ayudan a que no haya una completa caída de las ventas, por lo que ven con esperanza estos días.

Un sector que busca recuperarse

El optimismo por los carnavales llega tras un 2025 especialmente complejo. Aramis Cornejo, representante de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas (Arbyd), reconoció que la facturación del sector cayó cerca de un 40 % producto de la recesión económica.

Sin embargo, las festividades de fin de año —desde Halloween hasta el mes de la patria y diciembre— comenzaron a ofrecer un respiro al sector, gracias al movimiento de turistas locales hacia playas, hoteles y destinos del interior.

Cornejo proyecta que la recuperación podría no solo compensar las pérdidas, sino generar un crecimiento de entre 10 % y 20 % respecto a 2024, siempre que se mantenga la estabilidad social y económica.

“Apostamos a que el crecimiento no solo nivele las pérdidas, sino que logre un incremento respecto al año anterior. Hay mucha receptividad del público local, lo vemos en las reservaciones”, sostuvo.

Meta 2026: consolidar la reactivación

El calendario de eventos internacionales previstos para 2026, como competencias deportivas regionales y encuentros especializados, también alimenta las expectativas de crecimiento del sector turístico y gastronómico.

Tanto restaurantes como hoteles coinciden en que el positivismo es alto, pero condicionan la recuperación a un entorno estable y atractivo para la inversión.

Mientras tanto, los carnavales funcionan como el primer gran termómetro económico del año. En fondas improvisadas, restaurantes frente al mar y locales de alta cocina en la capital, la expectativa es clara: que la alegría de las comparsas y los culecos se traduzca en mesas llenas y cajas registradoras activas.

Tras un año de ajustes y pérdidas, el sector gastronómico apuesta a que el verano 2026 marque el inicio de una recuperación sostenida, impulsada por el consumo interno y el atractivo turístico de Panamá.

