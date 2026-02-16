Carnavales, la esperanza del sector gastronómico tras un 2025 con caída del 40%

Con el arranque de los carnavales 2026, el sector gastronómico panameño comienza a sentir el impulso de una de las temporadas más esperadas del año. Restaurantes, fondas y locales informales proyectan incrementos significativos en sus ventas, en un contexto en el que la industria de la hospitalidad busca dejar atrás un 2025 marcado por la contracción económica.De acuerdo con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), las festividades podrían generar una derrama económica superior a los 300 millones de dólares, cifra que dinamiza especialmente a sectores como el turismo, la hotelería, el transporte y la gastronomía.