Rubén Blades despide a Robert Duvall: ‘Se fue uno de los mejores’

El cantautor y actor panameño Rubén Blades ha compartido un sentido mensaje tras la partida de Robert Duvall, quien falleció a los 95 años. Blades, quien no solo admiraba su trabajo sino que también fue su amigo y colaborador, dedicó unas palabras que destacan la calidad humana y profesional de quien llamó una “verdadera estrella en el firmamento del cine”.

Blades anunció que Duvall se ha mudado “al otro barrio”, dejando atrás una carrera impecable que comenzó en 1961 con su debut en To Kill a Mockingbird. El panameño recordó roles icónicos como el de Tom Hagen en El Padrino, papel que le valió el respeto universal. Blades rememoró con especial afecto el momento en que recibió una llamada personal de Duvall para participar en su segunda película como director: Assassination Tango (2002). “Fue un honor para mí haberlo podido conocer y haber trabajado con él”, expresó.. Según el cantautor, “Bobby D.” —como le llamaba afectuosamente— era un apasionado de la cultura latina. Agregó que Duvall no solo era un espectador, sino un talentoso bailarín de tango y salsa, géneros que practicaba con gran destreza.