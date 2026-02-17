Biocombustibles ganan espacio en debate marítimo global

El transporte marítimo internacional acelera su búsqueda de combustibles más limpios y coloca a los biocombustibles en el centro del debate técnico global. Un seminario internacional organizado por la <b><a href="/tag/-/meta/omi-organizacion-maritima-internacional">Organización Marítima Internacional (OMI)</a></b> analizó los avances, desafíos y oportunidades del uso de combustibles derivados de plantas, aceites usados y residuos agrícolas para reducir las emisiones de <b>gases de efecto invernadero</b> (GEI) del sector.El encuentro, celebrado el 12 de febrero en la sede de la OMI en Londres, formó parte del <b>Proyecto sobre Combustibles y Tecnología del Futuro</b>, una iniciativa conjunta entre la OMI y el Gobierno de la República de Corea. El objetivo fue compartir información técnica que apoye a los responsables de políticas públicas en la transición hacia un transporte marítimo con menor huella de carbono. El evento tuvo carácter informativo y no incluyó negociaciones regulatorias.La convocatoria evidenció el creciente interés mundial: cerca de 700 representantes de Estados miembros, industria, academia y organizaciones internacionales participaron de forma presencial y virtual, mientras que más de 1,300 personas siguieron la transmisión en línea.Las sesiones, moderadas por <b>Roberta Cenni</b>, jefa de Biocombustibles en el Centro Mærsk Mc-Kinney Møller para el Transporte Marítimo con Cero Carbono, abordaron tres ejes clave: el estado actual del uso de biocombustibles en buques, los procesos de producción y certificación, y la experiencia operativa a bordo.Los expositores coincidieron en que <b>los biocombustibles representan una alternativa viable para reducir emisiones sin reemplazar por completo la infraestructura existente</b>. Sin embargo, advirtieron retos vinculados con la sostenibilidad de las materias primas, la disponibilidad de suministro, la certificación ambiental, la compatibilidad con motores y los estándares de seguridad.Durante el seminario se presentaron estudios de caso sobre operaciones en Brasil, Indonesia, Turquía y Estados Unidos, donde navieras ya prueban mezclas de biocombustibles en rutas comerciales. Estas experiencias aportan datos sobre desempeño técnico, reducción de emisiones y costos operativos.Al cierre del evento, el director de la División de Medio Ambiente Marino de la OMI, <b>David Osborn</b>, anunció nuevos seminarios técnicos dentro del proyecto. Una encuesta aplicada a los participantes identificó como prioridades futuras el amoníaco, el gas natural licuado (GNL) y el metanol, combustibles que también figuran en la agenda global de descarbonización marítima.Este fue el tercer seminario organizado bajo el proyecto, tras encuentros previos dedicados a la captura y almacenamiento de carbono a bordo y a la transición energética del transporte marítimo mundial.