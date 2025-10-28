OMI posterga debate clave del Marco Net-Zero marítimo a 2026

Aprobado en abril de 2025, el <b>Marco Net-Zero</b> establece normas obligatorias sobre el uso de <b>combustibles marinos sostenibles</b> y la <b>tarificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)</b>. Su meta es lograr emisiones netas cero antes o alrededor del año <b>2050</b>, en línea con los compromisos globales para combatir el cambio climático.El marco se enmarca dentro del <b>Anexo VI del Convenio MARPOL</b>, que regula la prevención de la contaminación procedente de los buques, incluyendo <b>emisiones atmosféricas, aguas residuales, desechos y productos químicos transportados a granel</b>. Las medidas del Marco Net-Zero serán obligatorias para <b>buques oceánicos de más de 5,000 toneladas brutas</b>, responsables del <b>85 %</b> de las emisiones de <b><a href="/tag/-/meta/co2-dioxido-de-carbono">CO₂</a></b> del transporte marítimo internacional.Actualmente, el Anexo VI de MARPOL cuenta con <b>108 países signatarios</b>, que representan el <b>97 % de la flota mercante mundial</b> por tonelaje, y ya contempla requisitos de eficiencia energética. Con la implementación del Marco Net-Zero, la OMI busca reforzar su <b>Estrategia de 2023 sobre reducción de emisiones de GEI</b>, acelerando la transición hacia <b>combustibles y tecnologías de bajas o nulas emisiones</b> y garantizando una <b>transición justa y equitativa</b> para todos los Estados miembros.