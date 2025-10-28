OMI posterga debate clave del Marco Net-Zero marítimo a 2026

El organismo decidió reanudar las sesiones dentro de 12 meses, tras la reunión celebrada del 14 al 17 de octubre de 2025, con el objetivo de seguir analizando las propuestas relacionadas con la reducción de emisiones en el sector marítimo. Mientras tanto, los Estados Miembros continuarán trabajando para alcanzar un consenso que permita implementar el nuevo marco en 2027 .

La Organización Marítima Internacional (OMI) acordó aplazar hasta 2026 la sesión extraordinaria del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC), en la que se discutiría la adopción de las enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL, incluido el esperado Marco Net-Zero .

Aprobado en abril de 2025, el Marco Net-Zero establece normas obligatorias sobre el uso de combustibles marinos sostenibles y la tarificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Su meta es lograr emisiones netas cero antes o alrededor del año 2050, en línea con los compromisos globales para combatir el cambio climático.

El marco se enmarca dentro del Anexo VI del Convenio MARPOL, que regula la prevención de la contaminación procedente de los buques, incluyendo emisiones atmosféricas, aguas residuales, desechos y productos químicos transportados a granel. Las medidas del Marco Net-Zero serán obligatorias para buques oceánicos de más de 5,000 toneladas brutas, responsables del 85 % de las emisiones de CO₂ del transporte marítimo internacional.

Actualmente, el Anexo VI de MARPOL cuenta con 108 países signatarios, que representan el 97 % de la flota mercante mundial por tonelaje, y ya contempla requisitos de eficiencia energética. Con la implementación del Marco Net-Zero, la OMI busca reforzar su Estrategia de 2023 sobre reducción de emisiones de GEI, acelerando la transición hacia combustibles y tecnologías de bajas o nulas emisiones y garantizando una transición justa y equitativa para todos los Estados miembros.