Ahmad al-Ahmad, el ciudadano musulmán que salvó vidas en Australia

Dentro de la conmoción vivida tras el atentado terrorista ocurrido el pasado domingo en la playa australiana de Bondi, destacó una imagen que llamó a la reflexión sobre el poder de la bondad humana sobre el odio y la maldad de unos pocos.

El ataque - que tuvo una motivación antisemita al ser dirigido contra la comunidad judía, en vísperas de la celebración del Janucá – fue, en parte, frustrado por un ciudadano musulmán que decidió encararse a uno de los atacantes, al que consiguió arrebatar el arma y salvar la vida a parte de quienes se encontraban en otra parte de la playa.

Una escena que el primer ministro del estado australiano de Nueva Gales del Sur Chris Minns describió como “la escena más extraordinaria” que ha visto en su vida. “Sin duda, esta noche muchísimas personas están vivas gracias a su valentía, y su rápida intervención salvó a decenas de personas”, reconoció.

De igual forma, el primer ministro australiano Anthony Albanese aseguró que la acción salvó muchas vidas, porque el valiente samaritano puso su propia vida en riesgo. Incluso, a varios kilómetros de distancia, el presidente estadounidense Donald Trump resaltó la valentía del ciudadano al que calificó como alguien “muy, muy valiente”.

El atentado terrorista – que al final dejó un saldo de 16 muertos, y que fue cometido por un dúo padre e hijo – pudo tener consecuencias aún mayores si no fuera por la intervención de Ahmad Al-Ahmad, cuya acción heroica fue captada por una de las cámaras de seguridad del área. Tras resultar herido por un segundo atacante que lo interceptó desde un punto cercano del lugar del tiroteo, Al-Ahmad se encuentra en condición crítica pero estable.

La escena en la que se le vio interceptando a uno de los terroristas se volvió viral. Al punto que la colecta organizada por la familia de Al-Ahmad en la plataforma GoFundMe logró recaudar $864,000 en menos de 24 horas.

De acuerdo al diario británico The Guardian, Jozay, uno de sus primos Mustafa Al-Ahmad dijo que su familiar decidió intervenir como un acto de fines humanitarios. “Cuando él veía a la gente morir, él no podía soportarlo (...) Era un acto humanitario, más que nada. Era una cuestión de conciencia... Está muy orgulloso de que podría haber salvado al menos una vida. Él dijo que Dios le dio la fuerza para hacerlo”, aseguró.

Por otro lado, sus padres manifestaron que se encontraban preocupados por su hijo – de origen sirio - al recibir la noticia de qué también resultó herido en el atentado terrorista. Ambos declararon a la cadena pública australiana ABC que su hijo era sin duda un héroe. “Él sirvió en la policía, él lleva dentro esa pasión para defender al prójimo (...) Cuando nuestro hijo se encontraba tranquilo tomando un café y vio lo que estaba pasando, no dudó en actuar”, subrayaron.

Además de llamarlo superhéroe, la directora de comunicaciones de la asociación Australianos por Siria Lubaba Alhmidi AlKahil resaltó a The Guardian que la acción de Al-Ahmad refleja la sana convivencia entre la comunidad siria que vive en Australia y el resto de los ciudadanos. “Como musulmanes, siempre que hay un ataque terrorista, nos decimos: ‘Oh no, la gente va a decir que los musulmanes son seres malos. Sin embargo, nuestra religión es una religión de paz, y nosotros somos gente muy pacífica. Esta acción lo comprueba”, manifestó.